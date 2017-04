W poszukiwaniu talentu z Aleksandrą Wrońską

Uczniowie niżańskiego Gimnazjum nr 1 i 2 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mieli okazję spotkać się z polskimi naukowcami. Efektem tych spotkań i rozmów są wywiady przeprowadzone przez gimnazjalistów.

Aleksandra Domańska: Jestem uczennicą klasy 1A Gimnazjum nr 2 w Nisku. Biorę udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie Talentów”. Czy mogłabym przeprowadzić z Panią wywiad?

Dr Aleksandra Wrońska: Tak. Bardzo proszę.

A. D.: Na początek proszę powiedzieć coś o sobie. Gdzie Pani pracuje i na czym polega Pani praca?

A. W.: Jestem fizykiem i nauczycielem akademickim w Instytucie Fizyki, który jest jednostką Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moja praca to przede wszystkim prowadzenie zajęć ze studentami (wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, tutoring) oraz badania naukowe, ale także działalność organizacyjna, np. organizowanie konferencji naukowych.

A.D.: Co zadecydowało o tym, że została Pani naukowcem w dziedzinie fizyki?

A.W.: Jeszcze jako uczennica bardzo lubiłam matematykę, jej wewnętrzną spójność i uporządkowanie. Później zaczęłam uczyć się fizyki i odkryłam, że jest ona w pewnym sensie treścią, którą można opisywać pięknym językiem matematyki. Zaczęłam czytać różne książki popularnonaukowe. Wówczas startowała w Polsce wysyłkowa sprzedaż książek i ciekawe pozycje stawały się dostępne wszędzie, także w małym miasteczku jak Rudnik nad Sanem, z którego pochodzę. Nie bez znaczenia były dyskusje z moim tatą, który pracował jako nauczyciel fizyki w rudnickim liceum. Szczególnie ciekawe wydawały mi się tematy wykraczające poza naszą wyobraźnię, intuicję czy bezpośrednie poznanie zmysłowe, jak czarne dziury czy mechanika kwantowa. Już w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim zaczęłam uczestniczyć w eksperymentach przeprowadzanych w niemieckim Forschungszentrum Jülich i chyba wtedy na dobre połknęłam bakcyla fizyki.

A.D.: Która z dziedzin fizyki jest, Pani zdaniem, najbardziej interesująca?

A.W.: Oczywiście ta, którą się zajęłam! Czyli fizyka hadronów, będąca gdzieś na pograniczu fizyki cząstek elementarnych i fizyki jądrowej. Fascynujące jest dla mnie, że przy pomocy naszych układów detekcyjnych możemy „zobaczyć” obiekty o rozmiarach femtometrów (femtometr to 1 przez milion miliardów metra), a nawet wnioskować o tym, w jaki sposób oddziałują one ze sobą. Obecnie najbardziej popularny jest pogląd, że istnieją cztery główne typy oddziaływań: grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne. Świętym Graalem, którego poszukują fizycy, jest teoria, która pozwoliłaby spójnie opisać te wszystkie oddziaływania. Udało się to do tej pory z oddziaływaniami słabymi i elektromagnetyzmem. Grawitacja jest opisana wspaniałą teorią względności Einsteina, którą trudno jednak ujednolicić z teoriami pozostałych oddziaływań. Z pewnych względów wyzwaniem jest także precyzyjny opis oddziaływania silnego jądrowego, które jest odpowiedzialne za własności jąder atomowych – składników materii, którą znamy. Dlatego warto wciąż zajmować się tą dziedziną.

A.D.: Czy ma Pani jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie?

A.W.: W swojej pracy badałam np. możliwość istnienia egzotycznych układów tzw. jąder mezonowych. Dla fizyka są one interesujące, gdyż klejem, który wiąże obiekty w nich występujące, jest właśnie oddziaływanie silne. Badanie istnienia i własności takich układów daje nam zatem wgląd we własności tego oddziaływania. Jestem też zaangażowana w projekt JEDI w zakresie badań podstawowych, realizowany obecnie w Forschungszentrum Jülich. Jest to eksperyment wysokiej precyzji, którego celem jest pomiar specyficznej własności podstawowych składników materii, tzw. elektrycznego momentu dipolowego. Jakkolwiek skomplikowanie to brzmi, znajomość tej wielkości może pomóc nam znaleźć rozwiązanie zagadki, dlaczego we Wszechświecie obserwujemy zwykłą materię, a nie obserwujemy antymaterii. Od paru lat zajmuję się także projektem z fizyki stosowanej – z moją grupą testujemy możliwe sposoby kontroli jakości w procesie naświetlania nowotworów wiązkami protonowymi. W 2013 roku w IFJ PAN w Krakowie uruchomiono dedykowane do takiej terapii urządzenia, a od jesieni zeszłego roku ośrodek ten leczy pacjentów. Warto, byśmy nauczyli się robić to jeszcze lepiej.

A.D.: Interesują mnie ośrodki badawcze w Europie. Jednym z nich jest CERN. Co tak naprawdę fizycy próbują tam zbadać?

A.W.: CERN jest największym europejskim centrum badawczym, położonym przy granicy szwajcarsko-francuskiej. Oferuje fizykom wspaniałą i unikalną w skali światowej infrastrukturę do badań w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. Celem tych badań jest zrozumienie, z jakich cegiełek składa się świat, jeśli przesuniemy się do bardzo małych skal, znacznie mniejszych niż te dostępne przy pomocy najtęższych nawet mikroskopów. Chcemy też zbadać, jakimi prawami rządzą się oddziaływania tych obiektów oraz z czego wynikają własności większych obiektów z nich zbudowanych. Obecnie budowany jest kolejny duży ośrodek: FAIR w Darmstadt w Niemczech. Między innymi będzie w nim dostępna do badań wiązka antyprotonów, czyli antycząstek zwykłych protonów, będących budulcami każdego jądra atomowego. Zderzając antyprotony z protonami możemy uzyskiwać czystą energię, która z kolei może przetwarzać się na inne formy materii. Być może fizykom uda się wówczas zarejestrować jedną z cząstek egzotycznych, których istnienia nie przewiduje obecnie uznawana teoria. To byłby kolejny przypadek, kiedy odkrycie doświadczalne byłoby bodźcem do poszukiwania nowych, doskonalszych teorii opisujących świat.

A.D.: Co to jest i do czego służy Wielki Zderzacz Hadronów?

A.W.: Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider – LHC) jest przykładem akceleratora, czyli urządzenia służącego do przyspieszania cząstek elementarnych. LHC jest pierścieniem o obwodzie 27 km, przyspieszającym wiązki protonów do olbrzymich energii 6,5 TeV. Od początku XX wieku wiemy, że cząstki mogą zachowywać się jak fale, a charakterystyka tych fal zależy właśnie od energii, czy też prędkości tych cząstek. Oświetlając takim rozpędzonym strumieniem cząstek inne obiekty, np. inne cząstki, możemy badać ich wewnętrzną strukturę. Im większa energia cząstek oświetlających, tym drobniejsze elementy struktury oświetlanych obiektów możemy zaobserwować. I tak używając strumienia cząstek alfa lord Rutherford pokazał, że wewnątrz każdego atomu znajduje się jądro atomowe. Późniejsze doświadczenia pokazały, że wszystkie jądra atomowe zbudowane są z tych samych cegiełek – protonów i neutronów. Później, właśnie dzięki doświadczeniom z wiązkami przyspieszonymi do dużych energii w akceleratorach, dowiedzieliśmy się, że protony i neutrony są zbudowane z kwarków, oraz że jest sześć rodzajów kwarków, a każdy ma swojego anty-partnera. To daje cały wachlarz obiektów, które z takich kwarków można zbudować i wciąż badamy, które z nich są realizowane przez Naturę, a co za tym idzie, jak wyglądają oddziaływania, które rządzą światem w takiej ultra-małej skali.

A.D.: Jakie było Pani zdaniem najbardziej spektakularne odkrycie CERN w ostatnim czasie?

A.W.: Najgłośniejszym dokonaniem zespołów cernowskich z ostatnich lat było niewątpliwie doświadczalne potwierdzenie istnienia bozonów Higgsa w 2012 roku. Odkrycie to zostało dokonane niezależnie w dwóch eksperymentach: ATLAS i CMS. Bozon Higgsa to kolejny króliczek, za którym uganiali się fizycy doświadczalni od lat sześćdziesiątych XX wieku. Teoria Petera Higgsa proponowała mechanizm nadawania masy cząstkom elementarnym (to, że takie obiekty w ogóle mają jakąkolwiek masę, wcale nie jest oczywiste!). Wszystkie cegiełki wydawały się pasować poza jedną – przez całe dekady nie udawało się zaobserwować istnienia niezbędnej w modelu Higgsa cząstki – właśnie bozonu Higgsa. Dzięki odkryciom z 2012 roku wiemy już, że ona istnieje i że była zbyt ciężka, by można było ją wytworzyć w laboratoriach wcześniej – nie mieliśmy po prostu wystarczająco silnych akceleratorów.

Zupełnie świeżym dokonaniem jest odkrycie rodziny cząstek zwanych pentakwarkami przez eksperyment LHCb. Do niedawna uważaliśmy, że wszystkie twory kwarkowe zbudowane są albo z trzech kwarków, albo z kwarku i antykwarku. Dziś wiemy już, że także inne konfiguracje są możliwe – pentakwarki zawierają aż pięć kwarków! – i teoria musi być w stanie to opisać.

A.D.: Czy technologie opracowane na potrzeby CERN znajdą zastosowanie w przyszłości?

A.W.: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości! Rozwój naukowy i rozwój technologiczny napędzają się nawzajem i nawet jeśli trudno dziś wskazać konkretnie jak będą stosowane nowe technologie rozwijane na potrzeby nauki, jestem pewna, że znajdą one zastosowanie. Przykładem niech będzie World Wide Web, czyli www – czy korzystając z przeglądarki internetowej i surfując po sieci dzisiejszy użytkownik myśli o tym, że używa technologii opracowanej w CERN? Inny przykład to specjalistyczny pakiet oprogramowania do symulacji eksperymentów fizycznych GEANT4 opracowany w CERN i rozwijany przez dużą międzynarodową grupę. Pierwotnie miał służyć do wirtualnych testów układów eksperymentalnych, żeby można było je zoptymalizować czy porównać różne opcje bez konieczności ich kosztownej budowy. Dziś, oprócz tego zastosowania, jest także używany do opracowywania planów leczenia pacjentów onkologicznych w terapii protonowej.

A.D.: Czy to prawda, że Przewodniczącą Rady CERN jest obecnie Polka?

A.W.: Już nie – ale rzeczywiście profesor Agnieszka Zalewska pełniła tę funkcję przez trzy kadencje, do końca 2015 roku. Cieszyłam się niezmiernie z jej wyboru na to stanowisko, mając nadzieję, że odbije się on echem w mediach i dotrze także do młodych dziewczyn. W Polsce wciąż żywe są stereotypy, że fizyka to męska rzecz. Tymczasem na świecie kobiety są coraz bardziej aktywne w tej dziedzinie, odnoszą sukcesy i zajmują ważne stanowiska, zatem to jest możliwe. Obecnym dyrektorem generalnym CERN-u jest Fabiola Gianotti, która jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Dziekanem wydziału, na którym pracuję, została w ubiegłym roku prof. Ewa Gudowska – Nowak. Dlatego mój apel do licealistek: dziewczyny, rozważcie tę opcję, nie odrzucajcie jej z góry!

A.D.: Rok 2017 to rok Mariana Smoluchowskiego. Czy ma Pani pomysł, jak zachęcić uczniów do nauki trudnej dziedziny, jaką jest fizyka?

A.W.: Już w samym pytaniu zawarte jest domniemanie, że fizyka to dziedziną wymagającą i trudną. Gdy w rozmowach z nowo poznanymi ludźmi wyjawiam swój zawód, często słyszę: „Ojej fizyka! Jak ja tego nie lubiłem w szkole, nic nie umiałem!”. Może wynika to ze sposobu nauczania przedmiotów ścisłych w szkole. Ich program został drastycznie okrojony, a zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej. A piękna fizyki nie da się pokazać bez odpowiednich podstaw matematycznych. Pamiętam z liceum okres, kiedy przerabialiśmy kinematykę – naukę o ruchu. Pojawiła się wówczas spora kolekcja wzorów do zapamiętania. Tymczasem, znając podstawy rachunku różniczkowo-całkowego, można cały ten dział zamknąć w dwóch wzorach, które dają możliwość opisania nie jednego konkretnego rodzaju ruchu, ale dokładnie każdego. Niestety, uczeń liceum nigdy się o tym nie dowie, bo rachunek różniczkowy został już usunięty nawet z rozszerzonego programu matematyki w szkole średniej. Nadzieja tylko w nauczycielach z pasją i charyzmą, którzy znajdą czas na pokazanie uczniom tego piękna na zajęciach pozalekcyjnych. Fizyka jest też świetnym ćwiczeniem intelektualnym, bo wciąż każe nam pytać „Dlaczego?” i „Jak?”, szukać związków przyczynowo-skutkowych, wyjaśnień stanu rzeczy. Mając tak wyćwiczony umysł, po studiach fizyki można wykonywać wiele zawodów niekoniecznie związanych z nauką – wśród znajomych ze studiów nie ma bezrobotnych. Pamiętajmy o tym, że rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na ludzi z wykształceniem ścisłym i technicznym.

Żeby móc oswoić się z fizyką, trzeba ją trochę lepiej poznać. Warto sięgać po książki popularnonaukowe, brać udział w cyklicznych imprezach, np. Małopolskiej Nocy Naukowców czy Festiwalu Nauki. Świetna robotę wykonują też moi koledzy z Wydziału, organizując warsztaty z fizyki w ramach projektu Świetlik – w naszym instytucie, ale także wyjazdowo, w szkołach. Daje to szansę uczniom zobaczenia doświadczeń z fizyki, a więc tego niezbędnego elementu edukacji fizycznej, na który nauczycielom w okrojonym programie często brakuje czasu. Można zgłosić klasę/grupę do udziału w „Eksperymencie Łańcuchowym” organizowanym przez mój macierzysty Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Wydarzenie to co roku jest wspaniałym świętem fizyki połączonym z doskonałą zabawą. Zapraszam serdecznie.

A.D.: Czy wyrazi Pani zgodę na umieszczenie tego wywiadu na stronie internetowej mojej szkoły i w tygodniku „Sztafeta”?

A.W.: Tak.

A.D.: Czy mogłaby Pani przesłać swój profil naukowy oraz swoje zdjęcie, a może też z badań naukowych np. z CERN lub innym urządzeniem fizycznym? Czy mogę to zdjęcie opublikować na stronie internetowej mojej szkoły i w tygodniku „Sztafeta”?

A.W.: Tak.

A.D.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

A.W.: Również dziękuję.

Aleksandra Wrońska (ur. 1976 w Rudniku nad Sanem), doktor nauk fizycznych, zajmuje się doświadczalnym modelowaniem terapii hadronowej i badaniem procesów jądrowych zachodzących podczas takiej terapii. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem z roku 1995, w 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku fizyka, specjalność fizyka jądrowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2005 roku uzyskała także stopień doktora. Jej praca doktorska, wykonana pod kierunkiem prof. Andrzeja Magiery, dotyczyła oddziaływania mezonów z jądrami atomowymi i hipotezy istnienia stanów związanych tych obiektów – tzw. jąder mezonowych. Po trzyletnim stażu w Forschungszentrum Jülich w Niemczech wygrała konkursy na stanowiska asystenta, a później adiunkta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Jądrowej w Instytucie Fizyki. W dotychczasowej pracy naukowej zajmowała się głównie badaniami podstawowymi dotyczącymi dyskretnych symetrii w fizyce hadronowej, wspomnianą już fizyką mezonów, przejawami sił kilkuciałowych w reakcjach jądrowych oraz projektowaniem detektorów. Swoje badania Aleksandra Wrońska prowadziła we współpracy z kilkoma grupami międzynarodowymi przy eksperymentach zlokalizowanych w Forschungszentrum Jülich, GSI Darmstadt i KVI Groningen. Od 2009 dr Wrońska jest sekretarzem naukowym serii międzynarodowych konferencji MESON, odbywających się w Krakowie.