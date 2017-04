W poszukiwaniu talentów z rzeszowskim naukowcem

Uczniowie niżańskiego Gimnazjum nr 2 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mieli okazję spotkać się z polskimi naukowcami. Efektem tych spotkań i rozmów są wywiady przeprowadzone przez gimnazjalistów.

Z doktorem fizyki Rafałem Hakallą, pracownikiem Laboratorium Spektroskopii Materiałów w Uniwersytecie Rzeszowskim rozmawiała Julia Pietrzyk

Gdzie Pan obecnie pracuje i czym się Pan zajmuje?

Obecnie pracuję od 20 lat na Uniwersytecie Rzeszowskim w Laboratorium Spektroskopii Materiałów, w którym jest nowoczesna naukowa pracownia z nowym sprzętem, jedynym w Polsce. Jest to spektrometr fourierowski, na którym pracujemy i wyniki publikujemy w czasopismach międzynarodowych. W moim zespole w laboratorium jest 7 osób. Laboratoriów jest około 15, razem pracuje około 50 fizyków. Ja zajmuję się spektroskopią. Przy następnych pytaniach opowiem o niej szerzej.

Od jak dawna interesuje się Pan fizyką?

Fizyką interesuję się od 8 klasy szkoły podstawowej. W 8 klasie szkoły podstawowej chciałem zostać nauczycielem fizyki, chciałem uczyć o naturze, o kosmosie, o astronomii. Chciałem wyjaśniać skąd się to wszystko wzięło, jak do tego doszło, że żyjemy we wspaniałym świecie. Jak powstał wszechświat i co się w nim dzieje. W pewnym momencie moi rodzice nie byli z tego zadowoleni, chcieli bym został inżynierem i zarabiał więcej niż nauczyciel. Ale poszedłem za swoją pasją. Wybrałem się do szkoły, która przygotowywała nauczycieli. Była to Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, wtedy jeszcze nie było Uniwersytetu w Rzeszowie. Był to rok 1990. Skończyłem nauczycielski kierunek, ale profesorowie zaproponowali mi, abym został na uczelni jako naukowiec. Postanowiłem połączyć te dwie rzeczy i zacząłem pracę naukową i uczyłem studentów. Moją pasję realizowałem także ucząc w liceum w Rzeszowie.

Czy w szkole brał Pan udział w konkursach fizycznych i do jakiej szkoły Pan uczęszczał?

Brałem udział we wszystkich konkursach fizycznych, które były w szkole podstawowej a potem w liceum. W szkole podstawowej uczestniczyłem w olimpiadzie fizycznej, doszedłem do etapu wojewódzkiego. W liceum także uczestniczyłem w olimpiadzie fizycznej i też przeszedłem kilka etapów, ale nie udało mi się dojść do olimpiady centralnej. Chodziłem do szkoły podstawowej nr 7 w Rzeszowie a potem do Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Rzeszowie im. Mikołaja Kopernika. Po liceum poszedłem do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Jaka dziedzina fizyki najbardziej Pana interesuje?

Najbardziej interesuje mnie spektroskopia. To jest mój kierunek, moja dziedzina naukowa. Natomiast moim hobby jest kosmologia. Spektroskopia jest to nauka o oddziaływaniu fal elektromagnetycznych z materią. Prostszym językiem mówiąc bierzemy atomy molekuły, potrząsamy nimi czyli wzbudzamy je różnymi metodami i wzbudzone zostawiamy w spokoju i one swoje wzbudzenie oddają nam w postaci fal elektromagnetycznych i w postaci światła. To światło łapiemy i rejestrujemy je różnymi metodami. Z tego zarejestrowanego światła odczytujemy informacje, które da się odczytać oraz z tych fal elektromagnetycznych. Można odczytać bardzo wiele informacji o strukturze wewnętrznej tego atomu albo molekuł oraz o elektronach, które się tam znajdują, o powłokach atomowych, o tym w jakie reakcje chcą wchodzić. Natomiast kosmologia, moje hobby jak powstał wszechświat, co się teraz w nim dzieje, dlaczego i dokąd zmierza.

Czy prowadzi Pan obecnie ciekawe badania w dziedzinie fizyki lub w innych dziedzinach i jakie są postępy tych badań?

W fizyce jest wiele dziedzin. Ja zająłem się jedną z nich – spektroskopią. Ale w spektroskopii jest mnóstwo gałęzi i tak naprawdę nie da się zajmować wszystkimi. Obecnie człowiek może zająć się jedną z gałęzi, najwyżej dwoma. Ja się zajmuję spektroskopią molekularną, z której wyrastają gałązki i spektroskopia molekularna molekuł dwuatomowych. W molekułach dwuatomowych zajmuję się tlenkiem węgla, czyli czadem. Należy mieć czujnik tlenku węgla, ponieważ czad jest bezwonny i może zabić. Ja się tym zajmuję, badam jego strukturę energetyczną. Kiedy zbadamy strukturę energetyczną, publikujemy ją. Podaruję ci czasopismo i publikacje o naszych badaniach w języku angielskim, ponieważ wydajemy publikacje tylko w języku angielskim. Badania nasze znajdują się w bazie naukowej na świecie. Sięgają po to astronomowie, biologowie, technicy w różnych celach. Wiadomości o tlenku węgla z naszej bazy danych biorą najczęściej astronomowie. Są w stanie stwierdzić, czy tlenek węgla znajduje się na jakiejś planecie, gwieździe, obłoku w przestrzeni kosmicznej. Obserwując niebo przez teleskopy otrzymują widma. Widmo wygląda tak jak kod kreskowy. Są to wzorki, które muszą rozwikłać. Odczytują z tych widm czy jest tam tlenek węgla, czy nie i ile go tam jest. Badania mają także zastosowanie w medycynie i biologii ze względu na trujący charakter tlenku węgla. Inny przykład to przemysł metalowy, gdzie w piecach jest rozpalony metal. Chcąc zbadać dokładną temperaturę w piecach fotografują, łapią i rozszczepiają światło, patrzą czy jest tam tlenek węgla, czy nie. Po intensywności tych linii podają, jaka jest dokładna temperatura w piecu.

Czy wyjeżdża Pan często za granicę na konferencje naukowe?

Wyjeżdżam dość często do różnych laboratoriów za granicą, takich jak laserowe laboratorium w Amsterdamie, laboratorium w Paryżu, liczne konferencje w różnych miejscach na świecie, jak w Pradze, Dijon, Lille, Londyn. W sierpniu wyjeżdżam do Helsinek do Finlandii. W Polsce są organizowane konferencje w Warszawie, Poznaniu, Krakowie. Wrocławiu. Głównie wyjeżdżam na konferencje zagraniczne. Na konferencji rocznej, gdzie zjeżdżają się ludzie z całego świata tam prezentujemy swój dorobek po całym roku w różnej formie. W formie sesji lub wykładów.

W jakim kraju ostatnio Pan był i co Pana w tym kraju zachwyciło?

Miesiąc temu wróciłem z Paryża z Francji, gdzie pod Paryżem znajduje się ogromny synchrotron, który generuje potężne promieniowanie. Należy uważać tam w środku, żeby nie zostać napromieniowanym, mimo że jest zabezpieczony. Ten synchrotron ma dużą energię i ma około 1 km obwodu. My w Polsce nie mamy takiego urządzenia. Jedną z badanych gałęzi jest gałąź spektroskopowa. Badania są bardzo kosztowne, kosztują około 10 000 złotych za 1 godzinę. Pracowaliśmy tam 3 doby, nieprzerwanie dzień i noc, bez snu, ponieważ tak cenny jest ten czas. Wyniki, które tam otrzymaliśmy z badań tlenku węgla udały się. Będziemy teraz przez dwa, trzy lata opracowywać te dane, które tam uzyskaliśmy przez 3 dni.

Czy wyjeżdża Pan czasem z wykładami na spotkania z młodzieżą?

Bardzo dużo wyjeżdżałem i będę wyjeżdżał nadal na spotkania w szkołach. Miałem wyjazdy do 65 szkół w całym województwie podkarpackim. Byłem także Gimnazjum nr 2 w Nisku z wykładami i pokazami. Byłem też w liceach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Do Rzeszowa przyjeżdżają uczniowie na pikniki naukowe.

Czy mógłby Pan przyjechać do Gimnazjum nr 2 w Nisku na spotkanie z uczniami z mojej klasy? Serdecznie zapraszam, będzie nam miło gościć Pana w naszej szkole.

Dziękuję za zaproszenie do Niska. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy by było to możliwe, ponieważ moja praca naukowa jest teraz bardzo intensywna i nie mam czasu na spotkania. Za zaproszenie dziękuję, jeśli będę miał wolny czas, to dam znać. Podziękuj swojej nauczycielce fizyki, którą spotkałem kilka razy w Rzeszowie na spotkaniach naukowych.

Bardzo dziękuję za wywiad, życzę Panu wielu sukcesów w pracy zawodowej.