W poszukiwaniu ofiar NKWD

We wsi Żabno w gminie Radomyśl nad Sanem Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie rozpoczęło prace mające na celu odnalezienie i zidentyfikowanie więźniów obozu NKWD, na których wykonano wyrok śmierci. Obóz w Żabnie funkcjonował od późnego lata 1944 roku, do stycznia 1945 roku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń IPN-u z rąk sowietów mogło zginąć nawet do 200 osób. Świadkowie wskazują trzy miejsca, w których mogą znajdować się szczątki pomordowanych więźniów: tereny nad Sanem, tereny leśne na północ od Żabna oraz teren starej szkoły gdzie mieścił się sowiecki obóz.

– Groby ofiar zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych podlegają ochronie państwowej, powinny być odnalezione, ofiary zidentyfikowane i pochowane zgodnie z ceremoniałem państwowym. I do tego będziemy dążyć – mówi Bogusław Kleszczyński, pracownik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Rzeszowie…

