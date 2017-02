Poświatowska w interpretacji uczennic

W tym roku mija 50. rocznica śmierci poetki Haliny Poświatowskiej, co stanowiło świetną okazję do zaprezentowania jej twórczości oraz elementów biograficznych. Zrobiły to uczennice zrzeszone w kółku teatralnym w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku, które działa pod opieką Agnieszki Kuczkowskiej. Przejmująca poezja została zaprezentowana 16 lutego podczas wieczoru poetyckiego „Istniejemy przez miłość” zorganizowanego w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku.

