Posterunek w Ulanowie znów działa

Dzięki staraniu burmistrza Ulanowa oraz lokalnych samorządowców na mapę podkarpackiej policji wrócił posterunek policji w Ulanowie. Symboliczne przekazanie do niego kluczy odbyło się kilka dni temu podczas policyjnych uroczystości w Kamieniu.

W uroczystości symbolicznego otwarcia trzech posterunków wzięli udział zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Jan Lach, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart oraz komendant wojewódzki policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta .

Inicjatywa przywrócenia posterunków w Ulanowie, Kamieniu i Jasienicy Rosielnej pochodziła od wójtów gmin, ale była przede wszystkim wyrazem oczekiwań mieszkańców. Dzięki staraniom wielu osób wyremontowano budynki i wyposażono pomieszczenia, z których na co dzień korzystać będą policjanci.

Klucze do nowo otwartych posterunków ich kierownikom wręczył nadinsp. Jan Lach. Komendant skierował też słowa podziękowania do samorządowców. To dzięki ich wsparciu możliwe było reaktywowanie tych jednostek. Wiele uwagi Komendant poświęcił roli dzielnicowych i funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pomaga mieszkańcom współuczestniczyć w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

W Posterunku Policji w Ulanowie w powiecie niżańskim służbę pełni 6 policjantów. Podlega im obszar zamieszkany przez około 8,4 tys. mieszkańców.