Porozumienie z Uniwersytetem Preszowskim ze wschodniej Słowacji podpisane

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest pierwszą szkołą w Polsce, z którą Słowacy z Uniwersytetu w Preszowie podpisali porozumienie o współpracy. Dyrektor RCEZ, Wacław Piędel i rektor Uniwersytetu Preszowskiego, prof.inż. Robert Stefko ustalili warunki porozumienia, których efektem było podpisanie deklaracji, 5 czerwca 2017 r.

Porozumienie oparte jest na szczegółowych działaniach, a są nimi m.in.: współpraca w dziedzinie projektów badawczych, tworzeniu i wdrażaniu programów, mobilności nauczycieli i uczniów, współpraca z różnymi instytucjami czy organizacja wydarzeń kulturowych i wycieczek dla uczniów.

– Zgodnie z tym co ustaliliśmy ze stroną słowacką i władzami Uniwersytetu Preszowskiego planowane jest w naszej szkole kształcenie młodzieży i osób dorosłych chcących znaleźć zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym. Jest to propozycja Uniwersytetu dla RCEZ w Nisku, a skierowana do mieszkańców Słowacji, gdyż obecnie nie prowadzi się tam kształcenia w zakresie mechatroniki. Uniwersytet Preszowski planuje skierować około 300 osób na kursy szkoleniowe do RCEZ w Nisku i w związku z tym władze tej uczelni prowadzą rozmowy z fabryką Jaguara na temat pokrycia kosztów pobytu i nauki – informuje dyrektor RCEZ, Wacław Piędel.

Porozumienie podpisano nie tylko w języku polskim i słowackim ale także, specjalnie dla fabryki Jaguara w języku angielskim. Podczas spotkania w RCEZ obecny był dziekan Uniwersytetu Preszowskiego dr inż. Jan Dobrović oraz wicestarosta Adam Mach.