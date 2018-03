Porozmawiajmy o miejskiej zieleni

Które rośliny najskuteczniej walczą ze smogiem? Czy stare drzewo zawsze jest lepsze od młodego? Jak wybrać – drzewostan czy inwestycja? Na te i wiele więcej pytań odpowie specjalista wykładowca Politechniki Krakowskiej dr inż. arch. krajobrazu Wojciech Bobek. Na wykład otwarty „Zieleń miejska. Prawdy i mity” do Miejskiej Biblioteki Publicznej już 14 marca 2018 roku (środa)o godzinie 17.00 zaprasza Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Jak podkreśla włodarz miasta, w Stalowej Woli słychać głosy, wyrażające swoje zaniepokojenie dbałością o zieleń na terenie miasta. Zdarza się również, że dochodzi do nieporozumień, które wywołują niepotrzebne konflikty. Co jest prawdziwym zagrożeniem dla miejskiej zieleni, a co mitem wyjaśni już w najbliższą środę specjalista w dziedzinie kształtowania krajobrazu. Po wykładzie każdy będzie miał również możliwość zabrania głosu w debacie.

Dr. inż. arch. krajobrazu Wojciech Bobek jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Rzeszowskiej, specjalizuje się w dendrologii (dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami), posiada międzynarodowy tytuł European Tree Technican, czyli specjalisty doradcy ws. drzew i krzewów. Jest też członkiem Polskiej Rady Arborystyki, Międzynarodowej Grupy ds. Pomiarów Statyki Drzew SIM Group i Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, supervisor EAC.

Wykład otwarty „Zieleń miejska. Prawdy i mity” oraz dyskusja

14 marca 2018 (środa) godzina 17.00,

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Popiełuszki 10