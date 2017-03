Porażki Sokoła i Stali na inauguracje wiosennej rundy

Porażkami zainaugurowali wiosenną rundę nasi czwartoligowcy. Sokół Nisko dostał lanie od przemyskiej Polonii, a Tłoki Gorzyce uległy w Boguchwale Izolatorowi.

W meczu rozgrywanym w Nisku goście od początku dyktowali warunki gry i już w 7. minucie objęli prowadzenie. Z rzutu karnego pokonał Wietechę Trawka. Dwa następne trafienia były dziełem grającego jesienią w Stali Stalowa Wola Radosława Adamskiego, a dwa kolejne Pawła Piątka. Pod koniec meczu Sokół zmniejszył rozmiary porażki. Dwa razy przytomnie zachował się w polu karnym Michał Serafin.

Na „IzoArenie” walczyła Stal Gorzyce i już do przerwy przegrywała z kandydatem do awansu 0:3. Nadzieje na korzystny wynik odżyły po przerwie, kiedy to dwukrotnie bramkarz „Izolacji” wyciągał piłkę z siatki, po strzałach Rafała Machowskiego i Marcela Pędlowskiego, ale gospodarze bardzo szybko odpowiedzieli czwartym golem, a kilka minut przed zakończeniem spotkania wynik ustalił Oleksandr Tarasenko.

SOKÓŁ – POLONIA 2:5 (0:2)

0-1 Trawka (7 – rzut karny), 0-2 Adamski (39), 0-3 Adamski (53), 0-4 Piątek (66), 0-5 Piątek (74), 1-5 Serafin (82), 2-5 Serafin (90)

IZOLATOR – STAL GORZYCE 4:2 (3:0)

1-0 Szymański (5), 2-0 Cupryś (35), 3-0 Róg (43), 3-1 Machowski (47), 3-2 Pędlowski (63), 4-3 Szkolnik (65), 4-2 Tarasenko (85)