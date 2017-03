Porażką zakończyli rundę zasadniczą. Niespodziewaną…

Niemiłą niespodzianką sprawili swoimi sympatykom koszykarze Stali Stalowa Wola, którzy w ostatnim meczu rundy zasadniczej dali się ograć jednej z najsłabszych drużyn tego sezonu rezerwom lubelskiego Startu. W dodatku w swojej hali. Było to dopiero drugie wyjazdowe zwycięstwo drużyny z Lublina, a Stal przegrała w domu po raz piąty.

Od początku mecz źle się układał dla naszego zespołu. Goście w 4. minucie, po rzucie Dziemby, objęli prowadzenie 6:5 i już go nie oddali do końca gry. Na początku drugiej odsłony Start, po akcji Trojana, wypracował sobie dwudziestopunktowe prowadzenie (31:11). Przed przerwa udało się stalowcom zmniejszyć dystans do 11 „oczek” (35:36), ale tego dnia to było w zasadzie wszystko, na co było stać drużynę trenera Bogdana Pamuły. W ostatniej kwarcie podopieczni Andrzeja Dubielisa kontrowali przebieg gry. A prowadząc w połowie tej „ćwiartki” różnicą 18 pkt, mogli być spokojni o wynik.

Rywalem Stali w pierwszej fazie play-out będzie Księżak Łowicz, pierwszy mecz 22 marca.

STAL STALOWA WOLA – TBV START II LUBLIN 67:84 (11:26, 24:20, 18:25, 14:13)

STAL: Zaguła 27 (1×3), Warszawski 21 (5×3, 11 zb.), Kaczmarski 5, Partyka 4, Wojtanowicz 2 oraz Nowak 2, Pietras 2, Tabor 2, Buczek 2, Bandyga, Łabuda po 0.

START: Jankowski 17 (4×3), Dziemba 15 (2×3, 7 zb.), Ciechoński 14 (2×3), Pelczar 7 (1×3), Trojan 4 oraz Bonarek 18 (3×3, 11 zb.), Kowalski 9 (1×3).

Sędziowali: Tomasz Seferyński (Łódź), Bogusław Słupczyński (Warszawa). Widzów 150.