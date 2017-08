Porażka Siarki z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza

Piłkarze Siarki Tarnobrzeg w meczu 1/16 finału Pucharu Polski zmierzyli się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Wynik tego spotkania rozstrzygnął się dopiero w dogrywce.

Zawodnicy z Niecieczy prowadzenie we wtorkowym meczu objęli już w 4. minucie, kiedy to gola strzelił Vladislavs Gutkovskis. Siarka Tarnobrzeg do wyrównania doprowadziła w 88. minucie. Wówczas celnym uderzeniem z dystansu popisał się Mateusz Czyżyczki.

O losach awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski zadecydowała dopiero dogrywka. W niej lepsi okazali piłkarze z Niecieczy, którzy strzelili trzy gole. Warto zaznaczyć, że wszystkie te bramki zdobył Bartosz Śpiączka.

Ostatecznie zatem Siarka Tarnobrzeg po dogrywce przegrała 1:4 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i odpadła z rozgrywek Pucharu Polski.

SIARKA TARNOBRZEG – BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA 1:4 pd. (0:1, 1:1, 1:2)

0-1 Gutkovskis 4, 1-1 Czyżycki 88, 1-2 Śpiączka 95 (k.), 1-3 Śpiączka 118, 1-4 Śpiączka 120

SIARKA: Dybowski – Grzesik, Kubowicz, Księżniakiewicz, Witasik, Dawidowicz – Radulj (55 Ropski), Stępień, Płatek (55 Czyżycki), Broź – Zaradny (72 Janeczko).

BRUK-BET TERMALICA: Mucha – Fryc, Kecskes, Putiwcew, Słaby – Guba (59 Śpiączka), Kupczak, Piątek, Stefanik (25 Jovanović), Miković (100 Misak) – Gutkovskis.

Żółte kartki: Ropski, Księżniakiewicz – Jovanović, Putiwcew.

Sędziował: Piotr Urban (Legionowo)

