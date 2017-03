Porażka na inaugurację

W inauguracyjnym meczu rundy rewanżowej II ligi Stal Stalowa Wola przegrała na swoim stadionie z Polonią Warszawa. Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnich sekundach pierwszej połowy. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Stal, piłkę przejęli goście i wyprowadzili szybką kontrę. Marcin Kluska popędził z piłką z własnej połowy, a że na czas nie wrócili środkowi obrońcy Stali, więc sytuację dalekim wybiegiem próbował ratować Bartosz Koncki. Bramkarz Stali wykazał jednak zbyt mało zdecydowania – najpierw ruszył energicznie do przodu, następnie zatrzymał się, a po chwili potknął i pomocnik Polonii miał otwartą drogę do pustej bramki.

Po przerwie inicjatywa należała do Stali, ale dopiero w końcówce meczu nasza drużyna zagroziła na poważnie bramce Polonii. Jednemu z obrońców „Czarnych Koszul” zagarnął piłkę spod nogi Kacper Piechniak i znalazł się sam na sam z Tobjaszem. Młody napastnik Stali zamiast uderzać na bramkę, odegrał piłkę Gębalskiemu, który nie spodziewając się takiego rozwiązania, nie zdołał jej opanować. Chwilę wcześniej wybornej okazji nie wykorzystał pod bramką Stali Cezary Sauczek.

Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa 0:1 (0:1)

0-1 Kluska (45)

Stal: Koncki – Waszkiewicz, Kolbusz, Kołodziej, Wójcik – Wasiluk, Stelmach (61 Bętkowski ) – Korczyński (61 Jonkisz), Mokrzycki (81 Piechniak), Dziubiński (76 Siudak) – Gębalski.

Polonia: Tobjasz – Bochenek, Zembrowski, Choroś, Petasz – Marczak (76 Oświęcimka), Ćwik, Nakrosius, Wiśniewski (61 Kosiorowski), Kluska (72 Sauczek) – Pawela.

Sędziował Wojciech Myć (Lublin). Żółte kartki: Wójcik, Jonkisz – Ćwik, Nakrosius. Widzów: 1300.