Popisowe potrawy

Przed kilkunastoma laty w klubie A&J, gdy przebywali w nim Lubartowiak, Księgowy, Pilicz, Markus, słowem zgrana ekipa, znająca się na kuchni, zwłaszcza Księgowy i Lubartowiak, mówiło się o potrawach, które niektórzy z nich chętnie by uwarzyli. Ale, jak to zwykle bywa, każdy znajdował przyczynę, która skutkowała odejściem od pierwotnego pomysłu i kończyło się na przykład na schaboszczaku czy mielonym, albo nawet na placach kartoflanych. Księgowy chwalił się, że swoim synom, którzy przyjechali na jego imieniny, przyrządził golonkę w ciemnym piwie. Dokładnie oczyszczoną i umytą dużą golonkę wkładamy do dużego garnka. Zalewamy wodą, dodawszy liście laurowe, ziele angielskie, kilka ziaren kolorowego pieprzu, kostkę rosołową, obraną cebulę i marchewkę. Gotujemy na małym ogniu przez półtorej godziny. Po tym czasie dodajemy do garnka umytą świeżą zieloną pietruszkę i jeszcze gotujemy przez pół godziny. Skórkę podgotowanej golonki nacinamy w kratkę. Przygotowujemy marynatę; do miski wkładamy drobno pokrojone ząbki czosnku, majeranek, kminek, kilka ziarenek kolorowego pieprzu, mieloną ostrą paprykę i łyżeczkę tartego chrzanu. Zalewamy wszystko ciemnym piwem i dokładnie mieszamy. Do miski z marynatą przekładamy golonkę. Marynata ma przykryć całą golonkę. Odstawiamy na dwie godziny. Po dwóch godzinach golonkę wkładamy do naczynia żaroodpornego, obkładamy plasterkami szalotki i podlewamy marynatą. Pieczemy przez czterdzieści minut. Taką golonkę serwował z ciemnym pieczywem i chrzanem.

Lubartowiak, który nieodmiennie był zakochany w swojej żonie, Basi, przyrządził na jej imieniny szynkę. Ale jaką szynkę! Szynkę wieprzową myjemy, osuszamy, solimy i odstawiamy na pół godziny. Potem obsmażamy ją na tłuszczu z wszystkich stron. Obraną marchew i pietruszkę kroimy wzdłuż. Kładziemy obok mięsa podobnie jak cebule. Dodajemy ziele angielskie oraz cukier. Lekko mieszamy z białym winem. Dusimy na małym ogniu pod przykryciem, od czasu do czasu sprawdzamy czy nie należy dodać wody z białym winem. Mięso często obracamy, aby nie przywarło do dna naczynia. Na dziesięć minut przed końcem duszenia zdejmujemy pokrywkę. Potem odczekujemy trochę, aby mięso nieco wystygło, kroimy w plastry i podajemy z sosem i tłuczonymi kartoflami. Do tego dania było białe wytrawne wino, znakomitej jakości, ale Lubartowiak Polak z krwi i kości, wina nie ruszył, tylko czystą wódkę. – Była schłodzona – dodawał jakby się chciał wytłumaczyć.

Prezes opowiadał o specjalnej potrawie, która miała czeski akcent – schab z knedlikami. Dwa białka ubijamy ze szczyptą soli. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość smalcu i smażymy na nim pokrojone bułki, doprawiamy je solą. Przekładamy do miski. W drugiej misce mieszamy mąkę, mleko i żółtka (ciasto konsystencją powinno przypominać ciasto naleśnikowe). Doprawiamy gałką muszkatołową. Mieszamy, następnie zalewamy przesmażone, pokrojone w kostkę bułki, mieszamy, dodajemy posiekaną nać pietruszki. Całość mieszamy. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość smalcu wieprzowego, dodajemy pieczarki, solimy i krótko smażymy, następnie dodajemy je do masy na knedliki. Na sam koniec dodajemy ubite białka, delikatnie mieszamy. Kokilki smarujemy od wewnątrz niewielką ilością smalcu. Napełniamy je przygotowanym ciastem knedlikowym. Ciasto nakładamy do wysokości około 1 cm poniżej brzegu naczyń żaroodpornych, następnie uderzamy naczyniami o blat stołu, aby pozbyć się nadmiaru powietrza w cieście knedlikowym. Gotujemy w wodzie pod przykrywką przez mniej więcej pół godziny (w zależności od wielkości naczyń żaroodpornych). Odstawiamy do ostygnięcia. Schab rozbijamy, doprawiamy pieprzem i solą, oprószamy mąką. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość smalcu i smażymy mięso z obu stron. Mięso przekładamy na talerz. Na patelni, na której smażyliśmy mięso, ponownie rozgrzewamy niewielką ilość smalcu i przesmażamy cebulę, dodajemy posiekany czosnek. Chwilę przesmażamy, dodajemy poszatkowane pieczarki i podlewamy brandy. Flambirujemy. Potem dodajemy bulion, wkładamy mięso i dusimy do miękkości pod przykryciem przez około pół godziny (co jakiś czas możemy jeszcze dolewać bulionu i kontrolować miękkość mięsa). Gdy mięso już zmięknie, wyjmujemy je z sosu i odkładamy w ciepłe miejsce. Do zredukowanego sosu dodajemy śmietanę, znów redukujemy sos. Do zredukowanego sosu dodajemy nać pietruszki. Jeszcze chwilę gotujemy. Gotowe knedliki kroimy w plastry i układamy na talerzu, obok kładziemy kawałki mięsa i ugotowany brokuł. Mięso polewamy gotowym sosem.

– I co mówili goście o twoim polsko-czeskim schabie? – pytano Prezesa. – A nic! Był zwyczajny schaboszczak, bo nie miałem sił stać długo przy kuchni. Ale ten schab z knedlikami jeszcze zrobię! – odgrażał się Prezes. – No, tak, tak..- pokiwał głową Pilicz. Smacznego.

Piotr Góreczny