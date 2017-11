Pomóżmy Andżelice zostać gwiazdą

Andżelika Guściora, młoda wokalistka z Niska, bierze udział w telewizyjnym show „Zostań Gwiazdą” emitowanym w telewizji Tele5.

„Zostań Gwiazdą” to nowy talent show w Tele5 i na Facebooku. W programie biorą udział osoby, które potrafią śpiewać, tańczyć albo grać na instrumencie. Nie ma znaczenia wiek ani miejsce zamieszkania, liczą się umiejętności. Uczestnicy kręcą smartfonem film ze swoim występem i przesyłają go do programu. Nagrania są prezentowane na fanpage'u, gdzie zbierają polubienia. Najlepsze i najbardziej popularne występy zostaną pokazane na antenie Tele5.

Spośród wszystkich uczestników programu będzie wybrany zwycięzca.

Aby oddać swój głos na Andżelikę wystarczy wejść na link https://www.facebook.com/ZostanGwiazda.Tele5/videos/536494973369000/ i kliknąć „lubię to”