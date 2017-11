Pomogli starszej kobiecie

Share 0 Share 0 Share 0

Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni interweniowali wczoraj wobec 86-letniej kobiety potrzebującej pomocy. Starsza kobieta przewróciła się w mieszkaniu i nie mogła wstać z podłogi. Kobieta trafiła do stalowowolskiego szpitala. Wczoraj po godz. 12, do stalowowolskich policjantów dotarła informacja, że w jednym z mieszkań przy ulicy Staszica, mieszkająca tam kobieta, potrzebuje pomocy. Z relacji jej sąsiadki wynikało, że 86-letnia kobieta przewróciła się w swoim mieszkaniu i nie może wstać o własnych siłach. Na miejscu podjęto decyzję o wyważeniu drzwi do mieszkania. W jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli 86-letnią kobietę. Ratownicy zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu kobiety do stalowowolskiego szpitala. Info: KPP Stalowa Wola