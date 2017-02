Pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie

Policjanci ze Stalowej Woli pomogli mężczyźnie, który stracił przytomność. Jego znajomy, zaniepokojony brakiem kontaktu z nim, powiadomił policję. Funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. 56-latek trafił do szpitala.

W miniony piątek 10 lutego około godz. 19.30 stalowowolscy policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca gminy Zaklików o tym, że jego znajomy nie otwiera drzwi i obawia się, że coś mogło mu się stać. Policjanci niezwłocznie udali się do miejscowości Zdziechowice i po wejściu do wskazanego domu zastali leżącego na podłodze mężczyznę, z którym nie można było nawiązać kontaktu.

Funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny, ułożyli go w pozycji bezpiecznej, po czym wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Po przybyciu ratowników mężczyzna został przewieziony do stalowowolskiego szpitala, gdzie pozostał pod opieką specjalistów. Funkcjonariusze ustalili, że nieprzytomny mężczyzna to, 56-letni mieszkaniec Zdziechowic