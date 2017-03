Poszłem czy poszedłem? Na pole czy na dwór? Jednym sprawia to trudność, inni nie zwracają na to uwagi, jeszcze inni bez trudu wskażą poprawne formy. Właśnie do tych, którym nie jest obojętna poprawność wypowiedzi w języku ojczystym, adresowany jest nowy konkurs „Polszczyzna bez tajemnic Test znajomości poprawnych form językowych”, zaplanowany na 22 kwietnia, czyli pierwszą poświąteczną sobotę.

– Konkurs ma formę testu. Na każde pytanie będą do wyboru cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Pytań będzie około 20 – mówi pomysłodawczyni konkursu, Bernadeta Burdzy, nauczyciel-bibliotekarz w stalowowolskiej filii Biblioteki Pedagogicznej. – W konkursie mogą startować mający nie mniej niż 16 lat uczniowie, studenci i inni mieszkańcy naszego miasta i powiatu, a także czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – filii w Stalowej Woli i Nisku. Szczegółowy regulamin dostępny jest m.in. na stronie internetowej naszej biblioteki. Dzięki temu, że nasz projekt wsparły finansowo Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Urząd Miasta w Stalowej Woli i Nadsański Bank Spółdzielczy, do wygrania będą atrakcyjne nagrody pieniężne.

Autorkami konkursowych pytań są Bernadeta Burdzy i Anna Garbacz, autorka stalowowolskiego dyktanda „Gżegżółki”, które, jak zwykle, odbędzie się na początku maja.

– Bardzo się ucieszyłam, kiedy pani Bernadeta zaprosiła mnie do współpracy w tym konkursie. To kolejna forma popularyzowania poprawnej polszczyzny. Myślę, że nie zabraknie chętnych do udziału, tak jak co roku jest wielu uczestników stalowowolskiego dyktanda. Nie ma przeszkód, żeby spróbować sił w obu konkurencjach.

Niezwykłą atrakcją będzie wykład, towarzyszący konkursowi: „Co się dzieje z polszczyzną – rozwój czy upadek?”

Wygłosi go prof. Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego, wybitny autorytet w zakresie poprawnej polszczyzny, popularyzator kultury języka, autor licznych książek, artykułów, audycji radiowych poświęconych tym zagadnieniom. Pisał także wiele tekstów ogólnopolskiego Dyktanda. Prof. Markowski po raz pierwszy gościć będzie w Stalowej Woli. Wstęp na wykład i spotkanie z profesorem jest wolny.

– Prawdę mówiąc, nie miałam wielkiej nadziei, że pan prof. Markowski zgodzi się przyjechać do nas, ale napisałam do niego i ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedź była pozytywna. Z profesorem zetknęłam się jako studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, uczęszczałam na jego wykłady i mam do niego wielki szacunek. Profesor będzie także konsultował nasze pytania konkursowe. Żeby dobrze na nie odpowiedzieć, warto przejrzeć hasła problemowe w „Słowniku poprawnej polszczyzny”, którego redaktorem naukowym jest właśnie prof. Andrzej Markowski.

– Mamy nadzieję, że zarówno konkurs, jak i wykład przyciągną licznych miłośników poprawnej polszczyzny z całego powiatu. Jeśli tak się stanie, planujemy, by ten projekt stał się imprezą coroczną – podsumowuje współorganizatorka wydarzenia, Lila Wojciak z Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Anna Garbacz