Zbrojeniówka musi współpracować z nauką

[ZDJĘCIA] 28 kwietnia w Hucie Stalowa Wola zostały podpisane umowy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a czterema uczelniami wyższymi: Politechniką Rzeszowską, Politechniką Świętokrzyską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Swoje podpisy pod porozumieniami złożyli przedstawiciele uczelni oraz prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Błażej Wojnicz. Specjalnie na tę okazję do Huty Stalowa Wola przyjechał też Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– Dzisiaj w sercu Centralnego Okręgu przemysłowego na nowo rozwijamy bazę dla polskiej obronności – mówił prezes HSW Bernard Cichocki. – Kontrakty podpisane z MON wyznaczyły nam ścieżkę szybkiego rozwoju i zapoczątkowały szereg pozytywnych zmian. Chcemy się zmieniać, rozbudowywać i uczyć się nowego. Dlatego cieszę się, że w tym procesie zyskujemy nowych partnerów – wyższe uczelnie – z ich potencjałem, kreatywnością, wiedzą i doświadczeniem w odkrywaniu i rozwijaniu nowych technologii i umiejętności.

– Bez młodych, dobrze wykształconych kadr polski przemysł obronny nie będzie innowacyjny i nie będzie w stanie konkurować na rynkach światowych – powiedział Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Umowy z uczelniami obejmują przede wszystkim wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych. Prace te będą związane zwłaszcza z konstrukcjami i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.

Podpisane dokumenty stwarzają podstawę do szerokiej kooperacji pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Politechniką Rzeszowską, Politechniką Świętokrzyską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Współpraca ta będzie realizowana poprzez wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii obronnych (także mających na celu komercjalizację wypracowanych rozwiązań), ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, promowanie wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i przemysłowym, organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń i warsztatów, organizowanie staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jednym z kluczowych założeń podpisanych umów jest tworzenie nowych kierunków, specjalności i studiów dedykowanych potrzebom polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa.

– Tworzenie platformy do efektywnej współpracy pomiędzy przemysłem i środowiskiem naukowym to jeden z priorytetów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Liczymy na potencjał polskich pracowników naukowych, inżynierów i projektantów. Chcemy, żeby sprzęt, który trafia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP, był w jak największym stopniu oparty na polskiej myśli technologicznej. Jestem przekonany, że zacieśnienie kooperacji pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i światem nauki już w najbliższej przyszłości przyniesie konkretne efekty w postaci niezawodnych, innowacyjnych produktów dla polskich żołnierzy, a także przyczyni się do budowania przewagi konkurencyjnej krajowego przemysłu obronnego – podkreślił Błażej Wojnicz, prezes PGZ.

