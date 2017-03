Politycy do „piur”!

Ach ten Radzio. Siedzi sobie w Chobielinie, ma z czego żyć, Anne robi mu śniadania, a jemu mało. Można powiedzieć, że ciągnie wilka do lasu. W tym przypadku do polityki, w której jak w głuszy, też można się zagubić. A mnie się wydaje, że Radzio jeszcze się nie odnalazł. Był szefem dyplomacji, marszałkiem Sejmu, dziennikarzem i napisał kilka książek. Nic tylko się zadumać i pisać kolejne, kiedy czasu nadto. Nudy jednak nie dla Sikorskiego. Musiał o sobie przypomnieć.

Polityk PO gdzieś wyniuchał, że Kancelaria Prezydenta zakupiła kilka cennych różańców. Jako obywatel zatroskany o stan budżetu zapytał, po co? I byłoby może fajnie, gdyby nie pochwalił się na Twitterze, że on sam dostał różańce od „dwóch Papierzy”. Internet wybuchnął śmiechem, bo Sikorski już nie raz dawał ku temu ortograficzne powody. Podczas jednej z kampanii wyborczej dziękował za pomoc „Młodym Demokratą z Bydgoszczy”. Nic dziwnego, że ortograficzni puryści z partii rządzącej odesłali go od razu do politycznego guru, czyli eksprezydenta Komorowskiego. On zaliczył chyba najgłośniejszą ortograficzną wtopę. Po tragicznym tsunami w Japonii pojawił się w ambasadzie Kraju Kwitnacej Wiśni, by w księdze kondolencyjnej wpisać, że z Japończykami łączy się w „bulu i nadzieji”. Ależ było radości po drugiej stronie sceny politycznej. Tymczasem niedługo później mało jeszcze wtedy znany poseł PiS Andrzej Duda – tak, tak, o tego samego chodzi – wytykał na Twitterze potknięcia rządzącej koalicji dostrzegając „kolejne świadectwo żądów PO”. Ziobro do dziś rumieni się za plakat okraszony jego wizerunkiem i apelem o podpisywanie się „za solidarną Europom”. Pos. Pawłowicz na nieszczęsnym Twitterze sugerowała, żeby coś tam „wziąć”. Premier Szydło w księdze pamiątkowej Europarlamentu dała przykład nieznajomości prawideł rządzących przymiotnikami, pozdrawiając Europę „w imieniu Polski i Polskich obywateli”. Podobnego byka strzelił premier Tusk, w księdze pamiątkowej Bytomia romantycznie zauważył, że jest to miasto, „w którym zakochać się może nawet Gdańszczanin mieszkający w Warszawie”. I długo by tak wymieniać.

– Przy okazji kolejnych wyborów, trzeba będzie robić dyktando – kpił Kaczyński, gdy Komorowski kajał się za swój „bul”. Jestem jak najbardziej za! Nie wiem jednak, czy wziąć na serio apel polityka, który najadłszy się do syta w pewnej knajpie, w księdze pamiątkowej owej oberży dziękował za wykwintny „obiat”.

Eugeniusz Przechera