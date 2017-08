Policyjny apel w związku z kradzieżami rowerów

W związku z nasilającymi się w ostatnim okresie kradzieżami rowerów, policjanci stalowowolskiej Policji oprócz prowadzonych działań wykrywczych, rozpoczęli również kampanię informacyjną, mającą na celu uczulić mieszkańców, że takie zagrożenie istnieje. Policjanci liczą na sygnały od mieszkańców i apelują o właściwe zabezpieczanie jednośladów i nie pozostawianie ich bez właściwych zabezpieczeń.

Na przełomie ostatnich tygodni na terenie Stalowej Woli miały miejsce liczne kradzieże rowerów. Policjanci prowadzą w tej chwili zintensyfikowane działania, których celem i priorytetem jest ustalenie sprawców przestępstw i odzyskanie skradzionego mienia.

Ostatnie kradzieże z włamaniem miały miejsce w nocy z 26 na 27 lipca przy ul. Staszica, gdzie sprawcy po uprzednim dostaniu się do pomieszczeń piwniczych ukradli dwa rowery o łącznej wartości 2200 zł. Kolejne zdarzenie miało miejsce 31 lipca br., gdzie z boksu rowerowego przy ul. Okulickiego skradziono rower o wartości 1000 zł.

Do kradzieży rowerów dochodzi w różnych okolicznościach, czasami to okazja czyni złodzieja. W większości przypadków dochodziło do kradzieży rowerów w wyniku przecięcia linki zabezpieczającej.

Policjanci apelują do mieszkańców o przekazywanie Policji sygnałów na temat podejrzanych osób, które mogą pojawiać się na klatkach schodowych bloków, czy też zaglądać do piwnic. Każdy sygnał dotyczący podejrzenia – co do intencji osób pojawiających się w rejonie bloku – będzie przez policjantów dokładnie sprawdzony.

Celem policyjnego apelu jest również przekazanie mieszkańcom podstawowych rad i wskazówek, jak uniknąć kradzieży jednośladu oraz jak utrudnić sprawcy popełnienie przestępstwa.

PAMIĘTAJ ! ! !

przypinaj swój rower do przytwierdzonego, nieruchomego obiektu, jakim może być stojak rowerowy

wystrzegaj się przypinania roweru do czegokolwiek, co może być łatwo przecięte, złamane, czy jakkolwiek usunięte

zawsze przypinaj swój rower w miejscach dobrze oświetlonych i widocznych

przed odejściem od roweru sprawdź zapięcie, by się upewnić, że jest właściwie założone i zamknięte

postaw na profesjonalne zabezpieczenie, warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad, nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież

dwa zabezpieczenia są lepsze niż jedno. Im więcej czasu zabierze złodziejowi pokonanie zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracisz swój rower

stosujmy linki rowerowe zawsze – odchodząc nawet na chwilę przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Linka powinna trzymać nie koło, które łatwo zdjąć, ale ramę z kołem

zadbajmy o jak najlepsze zabezpieczenia naszej piwnicy – złodzieja goni czas, więc dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał

miejmy oczy otwarte na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej. Często bez sprawdzenia, po usłyszeniu przyciśnięcia guzika domofonu, wpuszczamy do środka budynku rożne osoby, wśród których może znaleźć się i złodziej.