Policyjne kontrole w sklepach z alkoholem

Stalowowolski dzielnicowy i przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli kontrolowali wczoraj placówki, które oferują do sprzedaży alkohol. Przedsięwzięcie miało na celu zapobieganie i eliminowanie przypadków naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wczorajsze działania miały charakter prewencyjny. Kontroli poddano sklepy i lokale działające na terenie miasta, które oferują do sprzedaży alkohol. Komisja sprawdzała, czy właściciele i sprzedawcy przestrzegają warunków i zasad sprzedaży alkoholu oraz podawania i spożywania napojów alkoholowych. Policjanci i członkowie komisji prowadzili rozmowy ze sprzedawcami, zwracając szczególną uwagę na obowiązek sprawdzania dokumentu tożsamości w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wieku kupującego.

Kontrolowano, czy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, placówki posiadają stosowne zezwolenia, a w odpowiednim miejscu znajdują się informujące o szkodliwości spożywania alkoholu. Biorący udział w kontroli dzielnicowy informował sprzedawców o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów ustawy, zwracając szczególną uwagę na konsekwencje prawne za podawanie lub sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. W najbliższym czasie podobne kontrole będą kontynuowane.