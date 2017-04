Policyjne działania „Wielkanoc 2017”

Od piątku 14 kwietnia stalowowolscy policjanci rozpoczynają działania „Wielkanoc 2017”. Funkcjonariusze w sposób szczególny będą nadzorować drogi powiatu. Działania mają zapewnić maksimum bezpieczeństwa pieszym i kierowcom, podczas wzmożonego ruchu związanego z podróżami świątecznymi. Ich celem jest również zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych, ich skutków oraz maksymalne podniesienie płynności ruchu.

Okres świąteczny to czas, kiedy wiele osób podróżuje, aby spędzić święta wspólnie z rodzinami. W Wielki Piątek stalowowolscy funkcjonariusze rozpoczynają akcję „Wielkanoc 2017”. Do Poniedziałku Wielkanocnego policjanci czuwać będą nad płynnością i bezpieczeństwem ruchu. Będą też monitorować dopuszczalną prędkość pojazdów i reagować na wykroczenia, szczególnie te najbardziej niebezpieczne:

nieprawidłowe wyprzedzanie

omijanie i wyprzedzanie pojazdów przed i na przejściach dla pieszych

przekraczanie dopuszczalnej prędkości

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa

Baczną uwagę policjanci będą zwracać również na trzeźwość kierowców.

Przypominamy, że obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

15 kwietnia 2017 r. od godz. 18.00 do godz. 22.00

16 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00 do godz. 22.00

17 kwietnia 2017 r. do godz. 8.00 do godz. 22.00

Ponadto Policja apeluje do osób, które w tych dniach mają zamiar wyjechać, aby nie pozostawiali bez nadzoru i opieki swojego mienia. Nie możemy spodziewać się, że złodzieje w tych dniach będą również świętować. Aby zapobiec kradzieżom i innym przestępstwom policjanci w tych dniach będą pełnić wzmożone służby patrolowe. Jednakże każdy z nas może i powinien zadbać o swoje mienie. Jeżeli mieszkania nie posiadają elektronicznych czy mechanicznych zabezpieczeń należy poprosić sąsiadów o pomoc, aby zwrócili uwagę na mieszkanie podczas naszej nieobecności.