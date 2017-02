Policjanci znów pomogli bezdomnemu

Każdego dnia stalowowolscy policjanci podejmują interwencję wobec osób zagrożonych wychłodzeniem organizmu. Część tych interwencji zgłaszają mieszkańcy miasta i powiatu, część to interwencje własne funkcjonariuszy. W sobotę policjanci ze Stalowej Woli pomogli bezdomnemu mężczyźnie, który potrzebował pomocy.

W sobotę 11 lutego po godz. 21, stalowowolscy funkcjonariusze otrzymali informację, że na ulicy PCK w jednej z klatek schodowych ma leżeć bezdomny mężczyzna. Policjanci znaleźli go we wskazanym przy zgłoszeniu miejscu. Okazało się, że był to 55-letni bezdomny. Mężczyzna powiedział policjantom, że było mu bardzo zimno i wszedł do klatki schodowej, aby się ogrzać i zasnął.

Policjanci zaproponowali pomoc w przewiezieniu do schroniska, jednak mężczyzna nie chciał z niej skorzystać. 55-letni bezdomny poprosił jedynie policjantów, aby pomogli mu dostać się do jego znajomego. Policjanci zawieźli mężczyznę do znajomego, u którego spędził noc.

Pamiętajmy, jeśli widzimy bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy na policję lub poinformujmy ośrodek pomocy społecznej. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.