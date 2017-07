Policjanci pomogli mężczyźnie z zanikami pamięci

14 lipca stalowowolscy policjanci pomogli 77-letniemu mężczyźnie, który chciał pieszo dojść do Opatowa, miejsca swojego urodzenia. Senior miał przy sobie kartkę z informacją, że cierpi na zaniki pamięci. Na kartce były także informacje o miejscu zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Dzięki tym danym 77-letniego mieszkańca Stalowej Woli policjanci przekazali pod opiekę rodziny.

Policjanci pełniący służbę na terenie Stalowej Woli tuż przed godz. 7.30 w rejonie skrzyżowania ulicy Kołłątaja z alejami Jana Pawła II zauważyli starszego mężczyznę, który był wyraźnie zagubiony, błąkał się i nie wiedział dokąd iść. Policjanci zatrzymali się i postanowili wyjaśnić sytuację. Podczas rozmowy mężczyzna nie potrafił powiedzieć gdzie mieszka i co tutaj robi. Powiedział, że idzie do Opatowa, do miejsca swojego urodzenia.

W trakcie rozmowy mężczyzna wręczył policjantom kartkę, na której były dane dotyczące miejsca zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacja, że mężczyzna cierpi na zaniki pamięci. Dzięki tym danym policjanci nawiązali kontakt z rodziną i ustalili, że jest to 77-letni mieszkaniec naszego miasta. Funkcjonariusze przewieźli seniora do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę żony. Z jej relacji funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ma kłopoty z pamięcią i traci orientację w terenie, dlatego też nosi przy sobie kartkę z adresem zamieszkania i telefonem.