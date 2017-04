Policjanci pomogli choremu mężczyźnie

Policjanci ze Stalowej Woli pomogli choremu mężczyźnie, który w porę trafił do szpitala. Funkcjonariusze wyważyli drzwi do mieszkania i zastali leżącego na podłodze 63-letniego człowieka. Przybyły na miejsce lekarz zdecydował o natychmiastowym przewiezieniu go do szpitala.

23 kwietnia tuż przed godz. 6.30 z dyżurnym stalowowolskiej komendy skontaktowała się dyspozytorka pogotowia ratunkowego i przekazała informację, że zadzwonił do niej mężczyzna, który miał dostać udaru. Kobieta zdążyła zapisać jedynie adres. Policjanci natychmiast pojechali na ulicę Poniatowskiego, aby potwierdzić zgłoszenie.

Pomimo kilkukrotnego pukania drzwi, nikt nie otwierał. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, policjanci wyważyli drzwi do mieszkania i weszli do środka. W pokoju obok łóżka, na podłodze zobaczyli leżącego mężczyznę, który był przytomny, jednak kontakt z nim był utrudniony, a mowa bełkotliwa. W trakcie udzielania pomocy na miejsce dotarli ratownicy z lekarzem, który zdecydował o natychmiastowym przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Policjanci ustalili, że był to 63-letni mieszkaniec Stalowej Woli.