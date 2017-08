Poezja powinna cieszyć

[Zdjęcia] 23 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem odbył się wieczór poetycki, jego głównym bohaterem był niespełna 25-letni Tomasz Socha. Obok niego zasiedli Tadeusz Brak, Andrzej Kot, Wiktoria Serafin, Anna Nowakowska i Elżbieta Kiszko, poeci wprowadzili licznie przybyłych mieszkańców Rudnika nad Sanem oraz gości z Leżajska i Tryńczy w swój świat zapisany wierszem.

„Tomasz Socha i przyjaciele” pod takim roboczym tytułem w Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku odbył się wieczór poetycki miejscowych twórców. Okazją do spotkania była promocja twórczości młodego rudniczanina, a właściwie mieszkańca dzielnicy Stróża. Niespełna 25-letni Tomek tworzy od dziesięciu lat i jak sam podkreśla pisze, by poprawić sobie humor. To właśnie jego wiersze wypełniły większość spotkania. Poezję Tomka czytał on sam oraz Andrzej Kot i Tadeusz Brak, który przeczytał też kilka swoich utworów. W świat swojej twórczości wprowadziły także Wiktoria Serafin i Anna Nowakowska. Swoje wiersze i poezję nieżyjącego już rudnickiego poety Józefa Sztaby przeczytała Elżbieta Kiszko.