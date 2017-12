Podzielmy się opłatkiem

Już w najbliższą niedzielę 17 grudnia na placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli odbędzie się Wigilia Miejska. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godz. 15.30. Będzie wieczerza wigilijna, śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem. Nie zabraknie także atrakcji artystycznych.

Pierwszym punktem w programie Miejskiej Wigilii będzie nagrodzenie dzieci, które napisały listy do brodatego świętego w ramach konkursu „Co miasto Stalowa Wola powinno dostać w prezencie od św. Mikołaja”. Tego dnia na stalowowolskich ulicach rozbłysną ozdoby świąteczne, miejską choinkę rozświetli zwyciężczyni konkursu mikołajkowego uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Maria Łobodziec. O godzinie 16.00 odbędzie się gala wręczenia odznaczeń prezydenta miasta „Człowiek Stalowej Woli”. Lucjusz Nadbereżny uhonoruje wszystkich cichych bohaterów, którzy nie boją się pomagać innym na co dzień, a szczególnie tych, którzy pokazali to podczas tragicznych wydarzeń w galerii Vivo. Na godz. 16.20 zaplanowano przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju i rozpoczęcie obrzędu Wigilii Katolickiej. Będzie to czas łamania się opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd przy wsparciu stalowowolskich chórów. Zwieńczeniem tegorocznej Wigilii Miejskiej będzie rewia na lodzie „Ice show” w wykonaniu profesjonalnej grupy tancerzy – zawodników UKS Łyżwiarstwa Figurowego „Mors” w Dębicy.

W niedzielę na placu Piłsudskiego ponownie pojawi się żywa szopka bożonarodzeniowa oraz świąteczne miasteczko z ozdobami. W trakcie spotkanie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące przyszłej rewitalizacji placu Piłsudskiego. Podczas Wigilii odbędzie się również zbiórka oraz licytacja charytatywna na rzecz sióstr Aurelii i Rozalii Krawiec ze Stalowej Woli w ramach Świątecznej Akcji Wielkich Serc. Dziewczynki cierpią na ciężką, nieuleczalną chorobę – hiperglicynemię nieketotyczną, która w wyniku zaburzeń metabolizmu glicyny uszkadza im mózgi i uniemożliwia prawidłowy rozwój. Siostry cierpią również na padaczkę lekooporną. W czasie świątecznego spotkania Stowarzyszenie Dobro Powraca przeprowadzi zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych dla potrzebujących.

Organizatorem Wigilii Miejskiej jest prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, Stanisław Sobieraj przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Gruchota dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Robert Nowak dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Dobro Powraca oraz Fundacja Dzieciom Wspólnota „Zdążyć z pomocą”.