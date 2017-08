Podsumowanie wakacji w MBP

[Zdjęcia] Podróż dookoła świata odbyli uczestnicy wakacyjnych zajęć prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli. 25 sierpnia podsumowano ich dwumiesięczną naukę poprzez zabawę.

Podczas dwóch miesięcy przez stalowowolską bibliotekę przewinęło się około 50 dzieci. Najmłodsi wzięli udział w szeregu warsztatów edukacyjno-rozrywkowych.

– Tegorocznym tematem była podróż dookoła świata śladem różnych baśni. Nasi biblioteczni wędrownicy rozpoczęli swoją podróż w Polsce poznając nasze słynne legendy. Następnie zapoznali się z legendą Robin Hooda, i kolejno z baśniami japońskimi, wietnamskimi, armeńskimi, eskimoskimi, a na koniec zawędrowali, aż do Ameryki Północnej, gdzie ich zainteresowanie skupiło się na życiu Indian. Dzięki temu możemy dziś podziwiać wioskę Indian zbudowaną przez naszych podopiecznych z surowców wtórnych – mówi Joanna Rybak, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Podobnie jak w roku poprzednim zajęcia prowadzone były pod patronatem Wydziału Gospodarki Odpadami UM. Dzieci poprzez zabawę uczyły się wykorzystywania surowców wtórnych. – Tradycją stało się już to, że współpracujemy z biblioteką. Chcemy propagować wśród dzieci selektywną zbiórkę odpadów oraz to, że każdy odpad przedstawia jakąś wartość i w zasadzie nie ma w naszym mieście bezwartościowych rzeczy, jeżeli tylko będziemy je gromadzili w taki sposób jak nakazuje to regulamin utrzymania porządku – wyjaśnia Witold Tutak, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.

W czasie trwania zajęć odbywały się zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne. Prace plastyczne, polegające na poznawaniu różnych technik (frotaż, papieroplastyka, mozaika i inne) z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów, które na co dzień wyrzucamy, uczyły że te dla nas wydawałoby się niepotrzebne już rzeczy, zyskują drugie życie.

Podczas czwartkowego podsumowania „Lato w bibliotece 2017” dzieci zaprezentowały stworzone przez siebie prace. Główną atrakcją była wioska Indian, przedstawiająca wigwamy, kaktusy, ognisko i wielki totem. A wszystko to powstało z papieru, starych gałęzi, czy plastiku.

Najmłodsi za udział w warsztatach dostali również nagrody niespodzianki ufundowane przez Wydział Gospodarki Odpadami UM.