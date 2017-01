Podsumowanie akcji PDPZ 2016

[ZDJĘCIA] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli podsumował przebieg akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016”, której celem była zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, zabawek, przeznaczonych dla najuboższych rodzin z terenu Stalowej Woli.

W 2016 roku stalowowolski MOPS po raz czternasty przystąpił do akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, a jedenasty raz pełnił funkcję Oddziału Biura Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej. Do zadań Biura należała dystrybucja materiałów promocyjnych, inicjowanie tworzenia i wspierania lokalnych sztabów. W roku 2016 MOPS w Stalowej Woli prowadził akcję „PDPZ” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobro Powraca”.

Na terenie Miasta utworzono 17 sztabów, w tym 16 na terenie placówek oświatowych w Stalowej Woli oraz Sztab nr 3 utworzony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który prowadził zbiórki na terenie stalowowolskich sklepów oraz w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli w ramach Wielkiej Zbiórki Ulicznej Darów.

W ramach akcji w 2016 roku zebrano 3 345,37 kg darów, w tym 1 494,65 kg żywności.

Sztab nr 3 działający przy MOPS w Stalowej Woli w 2016 roku wsparło 43 dorosłych Wolontariuszy oraz 50 Przyjaciół Akcji (łącznie 93 osoby).

Ponadto w ramach Akcji były zbierane dary rzeczowe na terenie 22 stalowowolskich instytucji tj.: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Dom Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Zakład Komunalny, Miejski Zakład Budynków

Zakład Administracji Budynków, Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Muzeum Regionalne, Spółdzielczy Dom Kultury, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, Polska Spółka Gazownictwa, PGNiG Biuro Obsługi Klienta, PGE Polska Grupa Energetyczna, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Z zebranych darów zostały utworzone paczki indywidualne. Dary zostały przekazane za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla:

– Rodzin z dziećmi wskazanych przez pracowników socjalnych tutejszego MOPS – wydano 216 skierowań na paczki dla rodzin wielodzietnych,

– Rodzin z dziećmi uczęszczającymi do Klubu „Wesoła Gromadka” przy MOPS w Stalowej Woli – 24 paczek indywidualnych

– Rodzin z dziećmi w ramach Opłatka Maltańskiego – 120 paczek indywidualne.

Łącznie wydano 360 paczek. Ze wsparcia skorzystało 171 rodzin.