Podrabiał pieniądze na domowej drukarce

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 26-latka, który posiadał przy sobie fałszywe pieniądze. Funkcjonariusze zabezpieczyli u młodego mężczyzny 10 podrobionych banknotów 50 złotowych, a podczas przeszukania mieszkania kolejnych 111. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt, za pomocą którego mężczyzna podrabiał banknoty. 26-latek usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego policyjny dozór.

W niedzielę 4 czerwca policjanci interweniowali w Stalowej Woli na ulicy Wałowej w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym. W trakcie tej interwencji ujawnili u 26-letniego mieszkańca naszego miasta 10 banknotów o nominale 50 złotych. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń co do ich autentyczności. 26-latek był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Dalsze czynności przeprowadzone w tej sprawie pozwoliły na zatrzymanie kolejnych fałszywych banknotów. W trakcie przeszukania mieszkania 26-latka, policjanci znaleźli 111 fałszywek. Funkcjonariusze zabezpieczyli również drukarkę przy pomocy, której podrabiał pieniądze oraz dwa laptopy. Wczoraj 26-latek usłyszał zarzut podrabiania polskich pieniędzy. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Policjanci doprowadzili 26-latka do stalowowolskiej prokuratury. Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Kodeks karny za podrabianie pieniędzy przewiduje karę nawet 25 lat pozbawienia wolności.