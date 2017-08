Podpisano umowę na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Za blisko 200 milionów złotych konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción S.A. zrealizuje obwodnicę Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Umowa na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana 30 sierpnia. Termin zakończenia wszystkich prac to połowa 2021 roku.

– W ramach inwestycji wykonawca zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Stalowej Woli i Niska o długości 15,3 km. Oznacza to, że przed przystąpieniem do prac budowlanych, niezbędne będzie opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, a także opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – wyjaśnia Joanna Rarus, specjalista ds. komunikacji społecznej rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak wylicza, w zakres prac wchodzi również przygotowanie infrastruktury towarzyszącej, czyli obiektów inżynierskich, dróg zjazdowych, systemu odwodnienia, oznakowania wraz z usunięciem tych elementów infrastruktury technicznej, które kolidują z inwestycją, np. demontaż słupów wysokiego napięcia.

Rozpoczęcie robót przewidziane jest na jesień 2018 roku.

A jak przebiegać będzie obwodnica? – Początek obwodnicy Stalowej Woli i Niska zlokalizowany będzie w Stalowej Woli w miejscu skrzyżowania ulicy Podskarpowej i Chopina, nieopodal galerii Vivo!. Stąd obwodnica będzie przebiegać wzdłuż wałów rzeki San, czyli po północno-wschodniej granicy miasta Niska. Ponownie zostanie włączona w ciąg drogi krajowej nr 77 w miejscowości Przędzel przed węzłem Rudnik. Docelowo trasa połączy się również z drogą ekspresową S19 stanowiącą część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, poprzez włączenie do planowanego węzła Rudnik – tłumaczy Rarus.

Jak podkreśla, droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia jak i całego kraju, ponieważ prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. – Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów pow. 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni więc komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość dróg, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast a przede wszystkim wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miast i poprawi bezpieczeństwo ruchu – zapewnia.

Projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.