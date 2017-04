Trzy organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” sięgnęły po środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Na konferencji prasowej zorganizowanej 19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli rozmawiano o głównych założeniach projektu, współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz o finansowaniu i zasadach przyznawania dotacji na inicjatywy lokalne.

Udział w konferencji wzięli: Rafał Weber – poseł na Sejm RP, Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli, Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski, Robert Bednarz – starosta niżański, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Stanisław Baska – prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Grzegorz Węglarz – prezes LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Bogdan Dziedzic – prezes LGD TRYGON.

– Realizacja takiego przedsięwzięcia na całe województwo podkarpackie jest istotne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale również z punktu widzenia rozwoju organizacji pozarządowych, które dopiero rozpoczynają działalność. Jako samorząd powiatu niżańskiego w to przedsięwzięcie weszliśmy z pewnym doświadczeniem. Z LGD „Partnerstwo dla ziemi niżańskiej” współpracujemy od lat. Widzimy w realizacji tego projektu dużo korzyści dla naszych społeczności – mówił Robert Bednarz, starosta niżański.

Limit środków przeznaczonych na dotację wynosi 450 tys. złotych, przy czym minimum 10 proc. wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego, usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy wynosi wkład własny.

– Jestem przekonany, że te środki zostaną wydane na ciekawe inicjatywy promujące zdrowie, nasz region, naszą tożsamość, patriotyzm, upamiętniające różnego rodzaju wydarzenia. Kwota maksymalna, którą można uzyskać to 5 tys. zł. – mówił poseł Rafał Weber.

O dotacje mogą ubiegać się:

– młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),

– grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które to powinny być zawarte w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 2017r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów trwa od 8 kwietnia, a zakończy się 8 maja 2017 r. O godzinie 15.00. Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl