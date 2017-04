Podejrzany o rozbój spędzi trzy miesiące w areszcie

W sobotę 8 kwietnia Sąd Rejonowy w Leżajsku zastosował trzy miesiące aresztu wobec 27-letniego mieszkańca powiatu leżajskiego. Mężczyzna podejrzany jest o rozbój na pracowniku firmy kurierskiej oraz posiadanie marihuany. W przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w minioną środę w miejscowości Brzyska Wola. W czasie doręczania przesyłki kurier został zaatakowany przez młodego mężczyznę. Sprawca prysnął mu w twarz gazem. Następnie wykorzystał jego chwilową bezbronność, zabrał paczkę i uciekł do lasu. Pracownik firmy kurierskiej przez chwilę próbował jeszcze na własną rękę złapać sprawcę, ale ze względu na użyty wobec niego gaz musiał zaniechać pościgu. O sprawie powiadomił dyżurnego leżajskiej komendy.

Do działania przystąpili leżajscy policjanci. Funkcjonariusze szybko zorientowali się, że sprawca wcześniej zaplanował całą akcję. W wyniku żmudnej pracy funkcjonariusze wydziału kryminalnego ustali, że sprawcą rozboju jest 27-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, dobrze znany policjantom. W przeszłości był karany za różne przestępstwa, za które odbywał karę pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali go, a w czasie przeszukania miejsca zamieszkania ujawnili i zabezpieczyli ponad 37 gramów marihuany oraz inne proszki, które zostaną przesłane do dalszych badań. Policjanci przekazali zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, gdzie usłyszał zarzuty. Przyznał się jedynie do posiadania marihuany.

W sobotę wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Leżajsku zastosował trzy miesiące aresztu.