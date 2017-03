Radny Siembida ma pecha do mało zgrabnych wpisów na swoim profilu. Może to być zgrabna metoda, by zachęcić innych do zaglądania tam. Może być, ale jak już, to jest to metoda bardzo ryzykowna, która ociera się o zwykłe chamstwo. Osobiście w życiu bym na Siembidową stronkę nie zajrzał, bo nie lubię wulgaryzmów, a opinie radnego na różne tematy mnie nie interesują. Ale radny ma cichego wielbiciela, który co raz wyciąga co ciekawsze wpisy autorstwa właściciela profilu i zanudza nimi innych internautów.

Ostatnio radnego zdenerwowały wpisy tych, co nie uważają liderów resortu obrony za właściwych piastowania tych stanowisk. Radny wezwał internetowych komentatorów do refleksji, ale krew się w nim zagotowała i wpisał co uważał sobie za stosowne, nie owijając tego w bawełnę. „Skończcie k…wa robić chlew i pośmiewisko z tego resortu – wyrzucił z siebie. – Zaczyna się marsz ku katastrofie przez takie ch…owe wpisy”. Jakby wpisy miały spowodować katastrofę w najbardziej ze zbrojnych resortów, to po co kupować helikoptery?

Radny osobą prywatną nie jest, choć prywatnie poczuł się jak celebryta, któremu wszystko wolno bez narażania się na gniew ziomali. Nawiązać tu muszę do TVN-owskiego serialu „Agent Gwiazdy”. Muszę, bo seriali nie lubię, a ten dodatkowo jest nudny jak kluchy. Jest w nim podejrzewany o agenturę dziwolągowaty model Maga. Chłopina chyba nie wiedział w co się przyjdzie bawić w serialu, bo mu jakoś przed kamerami nie idzie. Denerwuje tym współgraczy, którzy słownie dają wyraz swej irytacji. „Ja pie…lę! Jak on mnie wku…wia!” – darli się do kamery jacyś młodzi ludzie. Podobno celebryci, a celebryta jak sobie przed kamerą nie zaklnie, to celebrytą nie jest. I mam jakieś dziwne przeczucie, że młody radny z PiS ten serial oglądał.

Eugeniusz Przechera