Początek Stalowej Woli

5 lutego 1937 r., na wniosek wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Sejm przyjął plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Był to program uprzemysłowienia kraju, zwiększenia możliwości obronnych kraju, zlikwidowania przeludnienia wsi, gospodarczego scalania ziem dawnych zaborów.

COP był jedną z największych inwestycji gospodarczych w Polsce międzywojennej. Został zlokalizowany w widłach Wisły i Sanu, w centralnej części ówczesnego terytorium Polski w tak zwanym trójkącie bezpieczeństwa. 5 lutego 1937 r. minister skarbu i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski zapowiadał: Pierwsze zręby rozbudowania przemysłu w tym okręgu – przemysłu, związanego z celami obrony państwa, rozbudowaniem dróg komunikacyjnych, uregulowaniem rzek, z doprowadzeniem i rozprowadzeniem gazu ziemnego i energii elektrycznej, muszą pochłonąć sumę około 3 mld zł…

Zanim uchwalono plan COP-u

Prace nad koncepcją Centralnego Okręgu Przemysłowego rozpoczęto jeszcze przed 1937 rokiem. Sztab Główny Wojska Polskiego sporządził w 1936 roku program rozbudowy przemysłu wojennego. Konieczność jego realizacji uzasadniał m.in. tym, że posiadane zapasy i bieżąca produkcja starych zakładów wystarczą maksymalnie na sześć miesięcy wojny. Na dostawy broni z zagranicy w ówczesnej sytuacji politycznej nie można było liczyć. A wtedy już zaznaczał się deficyt stali wysokiej jakości potrzebnej dla przemysłu zbrojeniowego. W Polsce była jedna huta wytwarzająca taką stal – huta Baildon, którą kierował znakomity menadżer inż. Marceli Siedlanowski. Widział on potrzebę rozwoju przemysłu hutniczego i rozbudowy Baildonu. Pierwotnie zamierzano rozbudować ją na Śląsku, ale ta koncepcja upadła ze względu na szczupłość miejsca, bliskie sąsiedztwo Niemiec, małą podaż siły roboczej, skąpą ilość wody dla celów metalurgicznych. Myślano też o budowie filii Baildonu w Kielcach, ale z tego pomysłu również zrezygnowano głównie z powodu szczupłości miejsca. W wyniku stałych kontaktów Siedlanowskiego z Ministerstwem Spraw Wojskowych pojawia się koncepcja budowy całkiem nowej huty stali szlachetnych. Sztab Główny WP uznał, że należy budować „hutę południową” leżącą na południu Polski. Miała tam stanąć huta w trzy lata a fabryka armat w dwa.

Dyrektor Baildonu Marceli Siedlanowski po latach stwierdził: Zgłosiłem wniosek konkretny do ówczesnego Rządu i Ministerstwa Spraw Wojskowych – nie rozbudowywać więcej Huty Baildon, natomiast, wybudować swego rodzaju filię Huty Baildon w południowo-wschodniej części Polski, opierając się na obecności tam w pobliżu gazu ziemnego, jako źródła energii cieplnej, tak potrzebnej do procesów metalurgicznych, przy tej okazji ożywi się gospodarczo tamtejsze tereny, posiadające dużą ilość bezrolnych i małorolnych, ziemię ubogą i duży nadmiar ludności, która prowadziła nędzny żywot, nie dając krajowi nic. W tym mniej więcej czasie powstała idea COP-u. Po długich pertraktacjach i po przedstawieniu przeze mnie opracowanego projektu szkicowego, Ministerstwo Spraw Wojskowych zgodziło się na moją propozycję, zobowiązując mnie, ażebym przy zaprojektowanej hucie wybudował fabrykę armat. Mając poważne zaplecze w Hucie Baildon przystąpiłem do opracowania właściwego projektu i wyboru terenu…

Miejsce dla przyszłej dumy COP-u

3 sierpnia 1936 roku specjalna komisja pod kierownictwem M. Siedlanowskiego, w której znajdowali się również wojskowi, pojechała na teren rozciągający się między Wisłą i Sanem, aby znaleźć miejsce, gdzie by mogły stanąć zakłady. Spenetrowano obszar wzdłuż Wisłoki, od Dębicy aż do ujścia Wisły. Następnie przemierzono prawy brzeg Wisły do Sandomierza i w końcu lewy brzeg Sanu, od miejsca jego ujścia do Przeworska. Rozpatrywano lokalizację w kilku miejscach. Siedlanowski zdecydował, że najodpowiedniejsze będą okolice wsi Pławo, leżącej między Niskiem i Rozwadowem. Jak powiedział Siedlanowski było to miejsce zapomniane przez Boga i ludzi, ale San zapewniał dużą ilość wody, potrzebnej do procesów metalurgicznych i energetyki, tędy przebiegała droga nr 10 Jarosław-Sandomierz, dająca połączenie z całą Polską, ponadto obok szła linia kolejowa Rozwadów-Przeworsk, skąd łatwo było dostać się do ważnych ośrodków gospodarczych. Stosunkowo niedaleko znajdowały się bogate złoża gazu, który zamierzano wykorzystać do procesów hutniczych. Zamierzenia te zrealizowano; gaz ziemny wykorzystano do wytopu stali i jej przeróbki, co było unikalną technologią w europejskim hutnictwie. Piaszczyste, a więc tanie ziemie, nadmiar rąk do pracy, znaczna odległość od granic ewentualnych napastników – to wszystko wpłynęło na decyzję o wyborze rejonu wsi Pławo jako miejsca budowy nowej fabryki metalurgiczno-mechanicznej. Siedlanowski przedstawił tę lokalizację i Ministerstwo Spraw Wojskowych ją zatwierdziło. Jeszcze tego samego miesiąca katowicka firma M. Łempickiego otrzymała zlecenie z Huty Pokój (Huta Baildon znajdowała się w tym koncernie) zbadania gruntów leśnych rewiru „Pławo” pod kierunkiem budowy obiektów przemysłowych. Ekspertyza po dokonaniu odwiertów we wskazanym terenie była pomyślna. Pierwszym wysłannikiem firmy Łempickiego, który rozpoczął prace badawcze terenów przewidzianych na budowę huty i fabryki armat był inż. Mieczysław Harusewicz, wybitny działacz obozu narodowego.

Tak oto wyglądał teren, wedle technicznych wymagań, niedaleko wsi Pławo, gdzie miały stanąć Zakłady oraz osiedle mieszkaniowe dla pracowników. Tak opisywano miejsce budowy fabryk: Teren budowy Zakładów o wymiarach 1028x696m, czyli 71,5 ha leży na lewym brzegu Sanu w km 29.600 (oś budowy) w odległości 1800 m od brzegu w kierunku zachodnim. Między terenem a rzeką przebiega tor kolejowy PKP Przeworsk-Rozwadów, oraz szosa Nisko-Rozwadów. Oś budowy przecina tor kolejowy w km 70,328, zaś szosę w km 6,925. Wysokość terenu wynosi 165 m nad poziom morza. Teren opada łagodnie w kierunku wschodnim aż do szosy na długość około 800 m, zaś bezpośrednio za szosą teren opada skarpą około 5 m, do której przylegają dawne, w przeważanej części umocnienia regulacyjne. (…) Rzeka San w miejscu przepływu obok terenu Zakładów Południowych jest odległa o 29,6 km od ujścia. Brzeg od strony ZP jest stromy i wklęsły, co powoduje, ze nurt rzeki biegnie wzdłuż tego brzegu. Przeciwny brzeg jest plaski i stanowi rozlegle ławy piaszczyste. (…) Droga PKP jednotorowa, na nasypie z piasku (….)Odległość osi budowy szosy od Niska wynosi 6,700 km, od Rozwadowa 4,400 km. Odległość osi budowy od dworca kolejowego w Rozwadowie wynosi 3,960 km…

Teren pod budowę Zakładów Południowych i osiedla był piaszczysty i zalesiony na prawie całym obszarze. Był w większości własnością niżańskiego właściciela ziemskiego, z pochodzenia Niemca, Gerharda Franckego, od niego też kupiono blisko 700 ha ziemi i lasu, płacąc blisko 550 tys. złotych. Resztę ziemi i lasu kupiono w przeważającej części od mieszkańców Pława za nieco ponad 830 tys. złotych. Ziemie w tym rejonie były tanie, bo piaszczyste, ludzi pragnących pracy znaleźć można było wielu, odległość od potencjalnych napastników była znaczna, rzeka, bliskość źródeł gazowych. Te elementy zdecydowały o wyborze miejsca budowy Stalowej Woli. Dla Pława i okolicznych wsi, dla Rozwadowa i Niska otworzyła się duża szansa na poprawę losu.

Najpierw były Zakłady Południowe

Wedle założeń Sztabu Głównego Wojska Polskiego, budowę nowej huty, roboczo zwanej „południową” miały prowadzić dwie firmy: Zieleniewski z Krakowa i Huta Pokój. Ale „Zieleniewski” nie miał doświadczenia w produkcji sprzętu artyleryjskiego. Tymczasem Starachowickie Zakłady Górnicze, będące spółką akcyjną całkowicie kontrolowaną przez Skarb Państwa, zamierzały rozwinąć na szerszą skalę produkcję dział. Wkrótce więc doszło do skojarzenia interesów między Hutą Pokój a Starachowicami. Specjalną rolę odegrał w tym właśnie rozwiązaniu Czesław Klarner. Wkrótce doszło do wspólnych debat m.in. w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Obie spółki zdecydowały się podjąć działania w kierunku utworzenia nowej firmy zbudowanej całkowicie za państwowe pieniądze i w 100 procentach państwowej. Myślano o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa nadzorowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli, całkowicie uzależnionego od władz państwowych. Ale z tego zrezygnowano, bo takie firmy dawały gospodarczo kiepskie rezultaty. Po wielu naradach zdecydowano się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o bardzo małym kapitale zakładowym, pochodzącym od przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo. Spółka otrzymała znaczne kapitały państwowe na budowę i uruchomienie zakładów. Dzięki temu zarząd spółki uzyskał całość kompetencji i uniezależnił się od wszelkich obciążeń, na jakie zawsze było narażone przedsiębiorstwo państwowe. Ponadto zapewnił sobie elastyczność i operatywność w działaniu. Zarząd miał prawo – wspominał Siedlanowski – działania tak jak działa przedsiębiorca prywatny, nie pytając nikogo o zezwolenie na swe decyzje, które były związane tylko w najbardziej zasadniczych sprawach przez radą nadzorczą… 19 stycznia 1937 roku w siedzibie Starachowickich Zakładów Górniczych przy Wareckiej 15 w Warszawie przed notariuszem Karolem Hettlingerem zawarto umowę, której cztery pierwsze paragrafy ustanawiały:

l. „Huta Pokój” Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze Spółka Akcyjna, mająca siedzibę w Katowicach i Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych Spółka Akcyjna, mająca siedzibę w Warszawie, zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Firma Spółki brzmi: „Zakłady Południowe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nisku”.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Nisko, położone w województwie lwowskim.

4. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest wykonanie budowy i urządzenia zakładów hutniczego i mechanicznego w Pławie obok Niska na podstawie mającej się zawrzeć umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Wojskowych – i na zlecenie tegoż Ministerstwa oraz uruchomienie tych zakładów i ewentualne prowadzenie produkcji w tych zakładach…

Kapitał zakładowy wyniósł 30 tysięcy złotych i składał się z 60 udziałów po 500 zł. Udziałowcami spółki po połowie były Huta Pokój i Starachowice. Obie firmy pozostawały pod kontrolą państwa, ponieważ powyżej 50 proc. ich udziałów należało do Banku Gospodarstwa Krajowego. Już na drugi dzień, 20 stycznia spółkę zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

30 stycznia Zakłady Południowe oraz Huta Pokój i Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych podpisały umowę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, w myśl której zobowiązały się do wybudowania i uruchomienia zakładu hutniczego i mechanicznego do końca marca 1940 roku. Prócz budowy zakładów umowa przewidywała uruchomienie produkcji. Według pierwszych założeń Zakłady Południowe miały dać rocznie 70,8 tys. ton stali szlachetnych, 37 tys. ton wyrobów walcowanych, 13 tys. ton blach, 360 ton płyt pancernych, 2 tys. ton wyrobów ciągnionych, 8,7 tys. ton wyrobów prasowanych i kutych, 1,49 tys. ton wyrobów mechanicznie obrabianych. W zakładzie mechanicznym przewidywano wykonanie 480 sztuk górnych zespołów działa kalibru 75 i 100 mm, 48 sztuk dział kalibru 105 mm, 72 sztuki dział o kal. 155 mm. Oprócz tego dodatkowo Zakłady Południowe miały wytworzyć 16 luf kalibru 75 mm, 32 kalibru 100 mm i 12 kalibru 155 mm.

Na czele zarządu spółki stanął inż. Marceli Siedlanowski, który notabene aż do 14 czerwca 1939 roku był również dyrektorem naczelnym Huty Baildon. Członkami zarządu byli: inż. Michał Łukaszewicz ze Starachowic oraz inż. Karol Szaniawski z Państwowej Wytwórni Uzbrojenia. Do rady nadzorczej weszli: ze Starachowic inż. Czesław Klarner (prezes), z Huty Pokój inż. Stanisław Surzycki (wiceprezes), przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, w sumie 9 osób. W hucie Baildon usytuowano pierwsze biura nowo założonej spółki, tu inż. Siedlanowski powołał do życia biuro techniczne i biuro zakupów. Obydwa zaczęły funkcjonować już na przełomie stycznia i lutego 1937 roku. Składano pierwsze zamówienia na materiały budowlane i urządzenia techniczne oraz tworzono dokumentację techniczną i budowlaną. W lutym 1937 roku sprowadzono już 84 tony maszyn i urządzeń. Pospiesznie zabrano się do organizacji budowy, w lutym 1937 roku utworzono pierwsze biuro ZP w Nisku, w wynajętym od Franckego budynku przy dzisiejszej ulicy Sandomierskiej. W kwietniu urządzono na terenie nieistniejących jeszcze Zakładów biuro budowy. Pierwszymi pracownikami z nadsańskiego regionu, których przyjęły Zakłady Południowe byli dwaj mieszkańcy Niska – Stanisław Gawryś i Karol Maciej. Zatrudniono ich 26 lutego 1937 r. Wtedy jeszcze nazwa Stalowa Wola nie istniała.