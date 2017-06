„Pochwała prostego życia” – Linus Mundy

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

„Pochwała prostego życia” to kolejna po „Bądź dla siebie dobry, O przebaczaniu i Terapii żałoby” część z serii „Elfie pogotowie”, małych książeczek autoterapeutycznych, które podbiły serca czytelników na całym świecie.

Co możemy zrobić, by poznać i docenić prosty styl życia? Linus Mundy proponuje, abyśmy na nowo odkryli radość płynącą ze spokojnej rozmowy, prostej opowieści czy szczerego wyrażenia uczuć do drugiej osoby. Owe proste dary i przyjemności pomogą nam utrzymać równowagę w naszym życiu.

KONKURS! Dzięki uprzejmości Wydawnictwa ZYSK i S-ka mamy 1 egzemplarz tej książki dla naszych Czytelników. Otrzyma go osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do redakcji pod numer 15 642 25 02 w piątek (9 czerwca) o godz. 12.00.