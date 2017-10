Pobili rekord w resuscytacji

[Zdjęcia] Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Górskiego w Stalowej Woli już po raz czwarty przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo–oddechowej. W tym roku aż 178 osób jednocześnie przez pół godziny uczyło się ratować ludzkie życie.

Akcja resuscytacji realizowana jest w całej Polsce dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nauczyciele zostali przeszkoleni i uczą pierwszej pomocy już w najmłodszych klasach.

– W tym roku już czwarty raz przystępujemy to próby bicia tego rekordu, po to żeby przypominać jak ważne jest posiadanie takiej umiejętności. Uświadamiamy dzieciom, że to ratuje życie. Ponieważ już od kilku lat uczymy w naszej szkole zasad udzielania pierwszej pomocy to widzę, że im wcześniej dzieci zapoznają się z tymi podstawami tym szybciej uznają to za naturalny odruch – mówiła pedagog Małgorzata Jarocka-Reczek.

Akcja, w której udział oprócz uczniów wzięli przedstawiciele OSP, PSP i policji odbyła się 16 października. Tego dnia w całym kraju obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Uczniowie szkół, które wyraziły chęć udziału w tej inicjatywie wykonują jednocześnie przez pół godziny od 12.00 do 12.30 resuscytację krążeniowo–oddechową na specjalnych fantomach. Przebieg akcji rejestrowany jest przez kamery, a nagrany filmik każda z placówek przesyła do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która dokonuje ostatecznego podsumowania.

W tym roku do resuscytacji w PSP nr 1 podeszło 178 osób. Tym samy dotychczasowy rekord, który wynosił 173 uczestników został pobity.