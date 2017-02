Pobiegli śladem Wilków

26 lutego w wielu miastach na terenie całej Polski odbył się Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz pierwszy rozganizowano go także na terenie Jednostki Wojskowej w Nisku. Udział w nim wzięli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wszystkich łączył jeden cel – upamiętnić bohaterów, którzy walczyli w polskim podziemiu antykomunistycznym.

Głównym organizatorem pierwszej edycji biegu był 16 Tczewski Batalion Saperów, który wchodzi w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. – Bieg oragnizujemy po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że w przyszłości już na stałe zagości w naszym programie. Włożyliśmy w to duży wysiłek. Nasi przełożeni ubogacili bieg poprzez medale, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej i koszulki, na których są żołnierze wyklęci. Natomiast my od siebie będziemy wręczać uczestnikom dyplomy – mówi podporucznik Wiesław Kalinowski.

