Po raz siódmy będą zbierać na renowację zabytkowych nagrobków

Fundacja Przywróćmy Pamięć organizuje VII kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie. Kwesta rozpocznie się już 28 października w sobotę gdzie członkowie Fundacji będą kwestować na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie od godz. 10.00 do 15.00. Ponadto zbiórka będzie mieć też miejsce w dniach 31 października w godzinach od 10.00 do 16.00 na obu nekropoliach w Stalowej Woli, a także następnego dnia 1 listopada w godzinach od 9.00 do 16.00.

W tym roku podobnie jak i w poprzednich latach podczas kwesty pomagać nam będą zaprzyjaźnione organizacje, ZHP, ZHR, Strzelec, Sokół, GRH Zakłady Południowe, a także Radni i inne chętne osoby. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie finansowe podczas kwest jak i życzliwe słowa przez te lata oraz prosimy odwiedzających groby swoich bliski również i o wsparcie w tym roku. Każdy z kwestujących oprócz charakterystycznej puszki będzie zapatrzony również w identyfikator. Numer pozwolenia na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: 2017/4333/OR dla Cmentarza Komunalnego.

W tym roku dzięki ubiegłorocznej hojności odwiedzających oba cmentarze (komunalny i parafialny) w Stalowej Woli oraz dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Przemyślu, a także po raz kolejny dużym wsparciu Gminy Stalowa Wola odrestaurowano trzy nagrobki z piaskowca z początku XX w. Są to, nagrobki: śp. Ks. Jana Jakiela, budowniczego rozwadowskiej Fary i proboszcza, śp. Władysława Dumaire, lekarza, którego ojciec był powstańcem listopadowym, a także nagrobek, który w rejestrze zabytków zapisany jest pod nazwą NN118 jako nieznany, niezidentyfikowany. W toku prowadzonych jednak przez nas prac, dzięki współpracy z historykiem z Warszawy, Panem płk. Tomaszem Nowakowskim, udało ustalić się na podstawie archiwum z polski jak i zagranicy, iż jest to nagrobek polskiego żołnierza, poległego w 1914 r. podczas I wojny światowej, szeregowego Władysława Bożka z pod Przeworska. Ponadto dzięki tej współpracy, dokonano dalszych pomiarów na cmentarzu wojennym w Rozwadowie oraz ustawiono kolejne krzyże z tabliczkami imiennymi na pierwszo-wojennych mogiłach. Warto tutaj podkreślić, iż krzyże są ustawione w miejscu faktycznego spoczynku tych żołnierzy na podstawie wspomnianych już pozyskanych planów, map z archiwów, a także identyfikacji zdjęć z 1918 r. W sumie na części parafialnej jest 118 nagrobków wpisanych do rejestru jako zabytkowe. Na części wojennej istniało kiedyś ponad 350 mogił żołnierskich (w tym zbiorowe) w których spoczywało ponad 1000 żołnierzy rożnych narodowości, Polacy, Czesi, Węgrzy, Austriacy, Rosjanie, Niemcy, Włosi i inni.

Koszt całkowitej renowacji w tym roku wyniósł 43 419 zł. Z czego z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Przemyślu pozyskano kwotę 5000 zł na renowację nagrobka Dumaire. Z Gminy Stalowa Wola uzyskano kwotę 29335,50 zł za co niezmiernie dziękujemy, iż Rada Miasta jak i Pan Prezydent dostrzegają potrzebę renowacji zabytkowych nagrobków na jednym z najstarszych w Polsce cmentarzy jakim jest cmentarz w Rozwadowie z końca XVIII w. Miejsce pochówku Powstańców Styczniowych, mieszkańców Rozwadowa i okolic: lekarzy, sędziów, burmistrzów, księży, rzemieślników, żołnierzy z I czy II wojny światowej.