Po dobrym meczu… porażka z liderem

Od porażki rozpoczęli wiosenną rundę piłkarze Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Krzysztofa Łętochy zagrała dobry mecz, stwarzała sobie sytuację strzeleckie, ale przegrała z liderem drugoligowej tabeli GKS-em Jastrzębie 1:2.

Do przerwy GKS wygrywał 1:0. W 38. minucie gospodarze wykonywali rzut wolny. Piłka po uderzeniu ukraińskiego pomocnika Farida Aliego odbiła się od słupka, najszybciej doskoczył do niej Daniel Szczepan i tak Stal straciła pierwszą bramkę w lidze w roku 2018. Wyrównał tuż po przerwie Adrian Dziubiński, zamykając składna akcję całego zespołu i dogranie piłki przez Patryka Stefańskiego. W 61. minucie GKS zdobył drugą bramkę. Ponownie po rozegraniu stałego fragmentu gry. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z lewej strony pola karnego, piłkę do bramki skierował Michał Szymura.

GKS Jastrzębie – Stal Stalowa Wola 2:1 (1:0)

1-0 Szczepan (38), 1-1 Dziubiński (47), 2-1 Szymura (62)

GKS: Drazik – Mazurkiewicz, Pachorski, Szymura, Kulawiak – Semeniuk, Jaroszek (76. Gancarczyk), Tront, Jadach (90. Szczęch), Ali (90. Dzida) – Szczepan (82. Salmikivi).

Stal: Frątczak – Mistrzyk (21 Żyliński), Jarosz, Zalepa, Janiszewski (87. Łętocha), Sobotka – Stefański, Żołądź, Hirskyj (78. Gębalski), Trąbka – Dziubiński.

Sędziował Damian Gawęcki (Kielce). Żółte kartki: Jaroszek, Ali – Stefański, Zalepa, Jarosz.