Share 0 Share 0 Share 0

Cenne zwycięstwo odnieśli w podkarpackiej lidze kadetów siatkarze Dwójki Stalowa Wola. Drużyna trenera Ireneusza Krzyszczuka pokonała w swojej hali TSV Sanok. Nasza drużyna przystępował do tego pojedynku z czterema zwycięstwami i czterema porażkami na koncie. Nieco lepszym bilansem legitymował się zespół z Sanoka, dlatego przed meczem to jemu dawano więcej szans na zwycięstwo. Od początku jednak lepiej prezentowali się „dwójkarze”. Przede wszystkim popełniali mniej błędów i lepiej bronili. Pierwszego i drugiego seta wygrali do 18. Prowadzenie 2:0 rozkojarzyło jednak naszą drużynę i w trzeciej partii oddali inicjatywę ekipie z Sanoka. W czwartej sytuacja wróciła do „normy”, czyli ponownie dominowali siatkarze trenera Krzyszczuka, odnosząc ważne zwycięstwo, które wciąż pozwala im realnie myśleć o zajęciu na koniec pierwszej rundy trzeciego miejsca, które premiuje jego zdobywcę do gry w kolejnej fazie rozgrywek o mistrzostwo Polski.: Michał Rąpała, Bernard Smogor, Jakub Buczek, Tomasz Bąk, Piotr Napieracz, Karol Surma, Michał Popek, Kacper Oszust. Trener Ireneusz Krzyszczuk