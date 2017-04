Płoną pola i lasy

Tylko w ciągu trzech pierwszych dni kwietnia na terenie powiatu niżańskiego doszło do 17 pożarów. Spłonęły hektary pól i nieużytków. W Hucie Krzeszowskiej ogień strawił 4 hektary lasu. Strażacy apelują by nie wypalać traw. Niestety na próżno.

W ostatnim czasie występuje duża ilość zdarzeń związanych z pożarami traw na terenie powiatu niżańskiego. Od początku roku do poniedziałku 3 kwietnia zanotowaliśmy 87 takich zdarzeń. W lutym było takich zdarzeń 8, w marcu 62, a w kwietniu po zaledwie trzech dniach mieliśmy już 17. Łącznie spłonęło 40 hektarów. Taka duża liczba pożarów ma związek z pogodą jaka jest od kilku dni – wyjaśnia Ireneusz Szewczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Jak wylicza Szewczyk, najwięcej pożarów, bo aż 29, miało miejsce na terenie gminy Nisko. W gminie Rudnik nad Sanem doszło do 21 pożarów, w gminie Ulanów do 20. Znacznie mniej, bo tylko 9 pożarów miało miejsce na terenie gminy Jeżowe. Strażacy brali też udział w pięciu akcjach gaśniczych na terenie gminy Krzeszów, dwóch na terenie gminy Harasiuki i tylko w jednej w gminie Jarocin.

Do jednego z największych pożarów doszło 1 kwietnia w Hucie Krzeszowskiej. – Nie był to co prawda pożar pól, ale pożar z tym związany, bo często ogień z pól i nieużytków przenosi się na las – tłumaczy rzecznik niżańskiej straży. – W gaszeniu pożaru lasu brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Palił się las sosnowy. Pożar rozwijał się w dwóch miejscach oddalonych od siebie o 600 metrów. Płonęło poszycie w starym drzewostanie oraz młodnik sosnowy. Pożar obejmował łącznie obszar 4 hektarów i rozprzestrzeniał się.

– Apelujemy by nie wypalać traw. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło kampanię „Stop pożarom traw”. Została uruchomiona specjalna strona internetowa, zachęcam by ją przejrzeć. Są na niej statystyki, informacje o zagrożeniach, problemach jakie stwarza wypalanie traw oraz konsekwencje karne – wylicza Szewczyk.