Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu serdecznie zapraszają na plenerowy koncert zespołu NIE – BO, Robert & Żaneta Lubera, który odbędzie się w ramach INAUGURACJI SEZONU TURYSTYCZNEGO w dniu 23 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego. Wstęp wolny!

NIE-BO to zespół Roberta Lubery, który od lat działa na rynku muzycznym realizując własną wizję artystyczną. Jest to próba odejścia od sztampowych produkcji muzycznych. Chęć pokazania indywidualności muzyków i wykonawców współpracujących z zespołem w trakcie koncertów i nagrań. To pragnienie nawiązania dzięki muzyce i tekstom bliskiej, emocjonalnej relacji z publicznością.

Robert Lubera swoją działalność muzyczną rozpoczął w latach osiemdziesiątych jako lider blues-rockowej grupy Sagittarius. Był uczestnikiem festiwali: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu koncert „Debiuty 85”, Blues TOP Sopot, Jesień z Bluesem, Rawa Blues, Jarocin (występ nagrany przez radiową „Trójkę”), a także Muzyczny Camping w Brodnicy.

Żaneta Lubera – półfinalistka programu The Voice Of Poland, autorka piosenek, stypendystka Miasta Krakowa, laureatka World Independent Music Award. Współpracowała z wieloma artystami na szerokim polu gatunków muzycznych. Występowała min. z Patrycją Markowską, Piotrem Nalepą, Mattem Kowalskym, Jarosławem Śmietaną, Wojciechem Karolakiem, Maciejem Balcarem i wieloma innymi.

Aktualny skład zespołu:

Robert Lubera – gitara śpiew

Żaneta Lubera – śpiew

Wojtek Famielec – gitara basowa

Józek Rusinowski – perkusja