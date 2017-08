Plaga pluskiew w blokowiskach

Wprowadzają się bez zaproszenia, nie partycypują w kosztach utrzymania domostwa, za nic mają sobie natychmiastowy nakaz eksmisji i skutecznie potrafią uprzykrzyć człowiekowi życie. Niechciani lokatorzy coraz częściej widywani są na terenie Stalowej Woli. Kto to taki? Pluskwy.

W ostatnim czasie redakcja „Sztafety” otrzymała kilka sygnałów świadczących o tym, że owady te coraz śmielej poczynają sobie na stalowowolskich osiedlach.

– Ubiegły rok był tragiczny pod tym względem, a w tej chwili to jest coś wręcz niespotykanego, mamy bardzo dużo zgłoszeń. Zgłoszenia są z całego miasta, nie ma wyjątków. Nie ma tu nic do rzeczy czy mieszkanie jest zadbane czy zaniedbane. Pluskwie do rozwoju odpowiadają każde warunki – wyjaśnia Marek Łuczak z Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. – Pierwsze zgłoszenie mieliśmy pięć, sześć lat temu, potem były zgłoszenia raz na pół roku, następnie raz na dwa miesiące, dwa, trzy razy w miesiącu, teraz praktycznie telefony się urywają. Naprawdę jest to problem – dodaje…

