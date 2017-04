W Pilchowie odnaleziono pociski artyleryjskie

Policjanci ze Stalowej Woli zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchu w Pilchowie w gminie Zaleszany. Mieszkaniec tej miejscowości natrafił na metalowe przedmioty podczas prac polowych. Policjanci przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, podczas którego stwierdzili, że są to pociski artyleryjskie z czasów II Wojny Światowej.

Policjanci od środy zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchów w Pilchowie. Mieszkaniec tej miejscowości, podczas prowadzonych prac polowych odnalazł niebezpieczne przedmioty i zawiadomił dyżurnego Policji.

Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Odnalezione niewypały to silnie skorodowane pociski artyleryjskie z czasów II Wojny Światowej. Dyżurny Policji powiadomił o tym znalezisku saperów. Do czasu przyjazdu saperów, policjanci zabezpieczali to miejsce. Dzisiaj przed południem niebezpieczne przedmioty zostały zneutralizowane.

Policjanci przypominają, że teren powiatu stalowowolskiego ma bogatą historię militarną. Co chwilę mieszkańcy informują o elementach uzbrojenia znalezionych podczas wykonywania prac ziemnych czy spacerów po okolicznych lasach. Dlatego policjanci apelują, aby nie dotykać takich znalezisk, ani nie przenosić ich w inne miejsca. Jeśli to możliwe, miejsce, w którym został znaleziony niewypał lub niewybuch należy oznaczyć i jak najszybciej powiadomić Policję.