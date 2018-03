Pijany spał na jezdni

Mieszkanka Niska nie pozostała obojętna na los nietrzeźwego mężczyzny, leżącego na ulicy w Nisku. Zawiadomieni policjanci przewieźli go do lekarza, a potem do wytrzeźwienia.

12 marca przed godz. 21, dyżurny niżańskiej komendy odebrał zgłoszenie, że na ul. Piaskowej w Nisku leży człowiek. Przechodząca obok kobieta, zainteresowała się losem mężczyzny. Podeszła do śpiącego i próbowała go obudzić. Początkowo nie reagował, po kilku minutach się ocknął.

Na miejsce przyjechał patrol policji. Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu, nie mógł utrzymać równowagi. Badanie wykazało, że 54-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Po przebadaniu przez lekarza, został zatrzymany do wytrzeźwienia.

Share 0 Share 0 Share 0

Info: KPP Nisko