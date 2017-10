Pijany 26-latek wjechał autem w ogrodzenie

26-letni mieszkaniec Stalowej Woli zakończył jazdę samochodem na ogrodzeniu posesji. Mężczyzna prowadził auto pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało w jego organizmie ponad dwa promile. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 października tuż przed godz. 5, w Pysznicy na ulicy Wolności. Jak wstępnie ustalili stalowowolscy policjanci 26-letni mężczyzna kierujący fordem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, uderzył w ogrodzenie posesji i dachował. Fordem jechał 26-letni mieszkaniec Stalowej Woli wraz z 27-letnim pasażerem. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.

Przeprowadzone badanie wykazało, że 26-latek miał 2,1 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za swój czyn odpowie przed sądem.