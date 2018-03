Pijany 25-latek maczetą uszkodził samochód

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który maczetą uszkodził samochód. Mężczyzna był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo policjanci znaleźli u niego narkotyki. Kiedy 25-latek wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty.

13 marca tuż przed godz. 12, policjanci otrzymali sygnał o mężczyźnie, który w Stalowej Woli na ulicy Niezłomnych, miał uszkodzić samochód. Policjanci znaleźli tego mężczyznę. Po wylegitymowaniu okazało się, że to 25-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Mężczyzna był pijany, przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli u młodego mężczyzny maczetę, którą uszkodził samochód marki Toyota Yaris, zarysowując powłokę lakierniczą i odcinając lusterko. Pokrzywdzona w tej sprawie mieszkanka Stalowej Woli swoje straty oszacowała na ponad 1400 złotych. 25-latek został przewieziony do stalowowolskiej komendy. Podczas przeszukania, policjanci znaleźli u niego roślinny susz. Przeprowadzone badania potwierdziły, że to marihuana. 25-latek trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Share 0 Share 0 Share 0

Info: KPP Stalowa Wola