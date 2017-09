W piątek komunikacją miejską pojedziemy za darmo

Co roku na zakończenie lata Komisja Europejska organizuje kampanię, która ma przekonać Europejczyków do „zielonych” form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego. Wszystko z myślą o środowisku. Tegoroczna edycja tygodnia odbywa się pod hasłem: „Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycja dla Europy”.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to okazja do promowania przyjaznych środowisku, sposobów przemieszczania się oraz inwestowania w niezbędną infrastrukturę. Od 16 do 22 września w całej Europie odbywa się wiele imprez związanych z ideą zrównoważonego rozwoju transportu: rajdy piesze i rowerowe, wystawy i konferencje. Na koniec – 22 września – przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. włączył się akcji i dzień 22 września (piątek), ogłosił Dniem Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Autobusami ZKM pojedziecie więc Państwo w tym dniu zupełnie za darmo. Każda godzina wypożyczenia roweru ze stacji również będzie darmowa. Należy jednak pamiętać, że rower po upływie 60 minut trzeba zwrócić, a wypożyczając kolejny – znów jeździmy bez pobierania opłat.