Od petardy zapaliły się tuje

Policja i straż pożarna interweniowała w Nowy Rok w jednym z domów w Nisku w związku z nierozważnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi. Petarda wystrzelona przez nastolatków wpadła pomiędzy tuje. W wyniku zapalenia zniszczeniu uległa część elewacji domu.

Wczoraj przed godz. 19 policjanci zostali wezwani na miejsce pożaru powstałego na skutek zabawy fajerwerkami. Spaleniu uległy 4 tuje, w które została wrzucona petarda oraz plastikowe rynny i część elewacji. Kiedy doszło do zdarzenia właścicielka domu spała. Na miejscu nie było sprawców. Sąsiedzi potwierdzili, że chwilę wcześniej młodzież odpalała w pobliżu fajerwerki.

Tego samego dnia do komendy zgłosiła się dobrowolnie, czwórka nastolatków w wieku 13-17 lat z rodzicami. Przyznali, że to oni uczestniczyli w odpalaniu petardy przed posesją poszkodowanej kobiety. Zabawa wymknęła się jednak spod kontroli i petarda poleciała w kierunku domu, wpadając w rosnące obok tuje. Zadzwonili na straż pożarną i uciekli do domów.

Policjanci będą wyjaśniać, w jaki sposób fajerwerki trafiły w ręce osób niepełnoletnich