Pedofil zamieszkał w Pysznicy

Od niedawna w Pysznicy mieszka pedofil ze Stalowej Woli. Na mieszkańców padł blady strach. – Jesteśmy przerażeni, że trzykrotnie skazywany pedofil zamieszkał na naszym terenie. Nikt nikogo nie uprzedził, a my boimy się o nasze dzieci. Tam gdzie mieszka jest bardzo rzadka zabudowa. Dla takiego pedofila to jest przecież „raj na ziemi” – mówi mieszkaniec Pysznicy, ojciec dwójki dzieci.

Chodzi prawdopodobnie o Mariusza C., który trzykrotnie skazywany był za czyny pedofilskie. Po raz pierwszy usłyszał wyrok w 1998 roku. Wtedy, jeszcze jako Mariusz P., dopuścił się molestowania młodego chłopca. Sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Mariusz C. nie potrafił opanować swoich chorych żądz i już dwa lata później po raz kolejny złamał prawo. Tym razem na ofiary wybrał sobie rodzeństwo, które nie do końca zdolne było do rozpoznawania poczynań. Wykorzystywał seksualnie upośledzoną dziewczynkę i jej młodszego brata. Za ten czyn sąd skazał go na pięcioletnią odsiadkę.

Po kilku miesiącach od zakończenia odbywania kary po raz kolejny dopuścił się lubieżnych czynów wobec dziecka. Na ofiarę wybrał tym razem 10-letniego chłopca, którego wykorzystał seksualnie. Tym razem wyrok sądu był srogi – 10 lat pozbawienia wolności…

